Часть трофейной техники НАТО, которую подбили и вывезли с территории Курской области, направят в музеи. Об этом рассказал командир разведроты гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным «Гранит» в беседе с РИА «Новости».

«Часть этой техники сейчас забирается с поля боя в качестве трофеев, например, для демонстрации в музеях», — сказал «Гранит», добавив, что много машин было подбито у границы Курской области.