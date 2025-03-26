Трофейную технику НАТО покажут в музеях
Командир разведроты «Гранит»: Часть трофейной техники ВСУ передадут в музеи
Часть трофейной техники НАТО, которую подбили и вывезли с территории Курской области, направят в музеи. Об этом рассказал командир разведроты гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным «Гранит» в беседе с РИА «Новости».
«Часть этой техники сейчас забирается с поля боя в качестве трофеев, например, для демонстрации в музеях», — сказал «Гранит», добавив, что много машин было подбито у границы Курской области.
Недавно Минобороны РФ показали фотографии техники НАТО, которую побросали солдаты ВСУ при бегстве из Курской области. Среди трофеев полноприводный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster PMV, турецкий БТР BMC Kirpi, подорванный украинский «Козак-7» и боевая машина пехоты США M2A2 Bradley.