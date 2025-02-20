Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 18:39

Российский боец использовал трофейный пулемёт М240 против ВСУ в Курской области

В Курской области российский военнослужащий забрал у украинца оружие и использовал его против других солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Трофейный пулемёт. Видео ©Telegram/Минобороны РФ

По словам бойца с позывным Странник, один из его подчиненных, который выбрал позывной Младшой, во время атаки на украинские позиции смог захватить бельгийский пулемёт M240 и немедленно применил его против противника. Затем он удерживал контролируемую позицию в течение нескольких часов.

«Младшой начал стрелять из этого оружия. Он контролировал коридор примерно с 20:00 до 07:00. Он его и забрал. В данный момент он у нас», — отметил Странник.

Подоляка заявил о взятии ВС РФ первых опорных пунктов в Сумской области
Подоляка заявил о взятии ВС РФ первых опорных пунктов в Сумской области

Ранее Life.ru сообщал, как в зоне СВО молодой российский командир с переломами обеих ног смог организовать коридор для эвакуации сослуживцев. Перед этим его группа ликвидировала семь единиц украинской техники.

Обложка ©

©Telegram/Минобороны РФ

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar