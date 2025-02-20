Российский боец использовал трофейный пулемёт М240 против ВСУ в Курской области
В Курской области российский военнослужащий забрал у украинца оружие и использовал его против других солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.
Трофейный пулемёт. Видео ©Telegram/Минобороны РФ
По словам бойца с позывным Странник, один из его подчиненных, который выбрал позывной Младшой, во время атаки на украинские позиции смог захватить бельгийский пулемёт M240 и немедленно применил его против противника. Затем он удерживал контролируемую позицию в течение нескольких часов.
«Младшой начал стрелять из этого оружия. Он контролировал коридор примерно с 20:00 до 07:00. Он его и забрал. В данный момент он у нас», — отметил Странник.
Ранее Life.ru сообщал, как в зоне СВО молодой российский командир с переломами обеих ног смог организовать коридор для эвакуации сослуживцев. Перед этим его группа ликвидировала семь единиц украинской техники.
©Telegram/Минобороны РФ