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Регион
20 февраля, 16:32
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Подоляка заявил о взятии ВС РФ первых опорных пунктов в Сумской области

Подоляка: С заходом ВС РФ из-под Курска в Сумскую область начались тяжёлые бои

После захода российских подразделений в Сумскую область Украины из курского приграничья начались тяжёлые сражения. Об этом в личном телеграм-канале пишет военный обозреватель Юрий Подоляка.

По его словам, ВС РФ попытались зайти в село Новенькое, а ещё смогли выбить противника с первых опорников. Тем не менее ВСУ упорно сопротивляются.

«Бои идут очень трудные. Противник оказывает отчаянное и упорное сопротивление. Это что касается северо-западной клешни охвата Суджи», — говорится в его посте.

Подоляка сообщает о тактических успехах наших сил у Куриловки и Гуево. Тем не менее, пока что продвигаться в этих районах «очень и очень тяжело».

Подоляка озвучил детали упомянутого Путиным наступления ВС РФ в Сумской области
Подоляка озвучил детали упомянутого Путиным наступления ВС РФ в Сумской области

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин объявил, что ВС РФ перешли границу Украины в Курской области. Военные блогеры позже сообщали, что российские подразделения зашли в Курскую область с направления Свердликово.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Юрий Лысенко
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