Подоляка заявил о взятии ВС РФ первых опорных пунктов в Сумской области

После захода российских подразделений в Сумскую область Украины из курского приграничья начались тяжёлые сражения. Об этом в личном телеграм-канале пишет военный обозреватель Юрий Подоляка.

По его словам, ВС РФ попытались зайти в село Новенькое, а ещё смогли выбить противника с первых опорников. Тем не менее ВСУ упорно сопротивляются.

«Бои идут очень трудные. Противник оказывает отчаянное и упорное сопротивление. Это что касается северо-западной клешни охвата Суджи», — говорится в его посте.