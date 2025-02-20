Подоляка заявил о взятии ВС РФ первых опорных пунктов в Сумской области
Подоляка: С заходом ВС РФ из-под Курска в Сумскую область начались тяжёлые бои
После захода российских подразделений в Сумскую область Украины из курского приграничья начались тяжёлые сражения. Об этом в личном телеграм-канале пишет военный обозреватель Юрий Подоляка.
По его словам, ВС РФ попытались зайти в село Новенькое, а ещё смогли выбить противника с первых опорников. Тем не менее ВСУ упорно сопротивляются.
«Бои идут очень трудные. Противник оказывает отчаянное и упорное сопротивление. Это что касается северо-западной клешни охвата Суджи», — говорится в его посте.
Подоляка сообщает о тактических успехах наших сил у Куриловки и Гуево. Тем не менее, пока что продвигаться в этих районах «очень и очень тяжело».
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин объявил, что ВС РФ перешли границу Украины в Курской области. Военные блогеры позже сообщали, что российские подразделения зашли в Курскую область с направления Свердликово.
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