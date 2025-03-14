Захарова пообещала поблагодарить Австралию за брошенные ВСУ БТР Bushmaster
Захарова: Австралийцев поблагодарят за брошенные ВСУ Bushmaster, они послужат РФ
Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Российские военные непременно воспользуются в благих целях переданными Австралией ВСУ бронетранспортёрами Bushmaster, которые противник попросту бросил при попытке бегства в Курской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Наше посольство в Канберре обязательно доведёт эту информацию до широкой австралийской общественности. И что Министерство обороны у них хорошее, и что машины ещё лучше», — написала Захарова.
Также ранее сообщалось, что Австралия передаст Киеву почти полсотни списанных «Абрамсов». Там считают, это поможет обеспечить ВСУ большую огневую мощность и мобильность. Однако положение Украины непосредственно на фронте говорит об обратном.