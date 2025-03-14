Российские военные непременно воспользуются в благих целях переданными Австралией ВСУ бронетранспортёрами Bushmaster, которые противник попросту бросил при попытке бегства в Курской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наше посольство в Канберре обязательно доведёт эту информацию до широкой австралийской общественности. И что Министерство обороны у них хорошее, и что машины ещё лучше», — написала Захарова.