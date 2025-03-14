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14 марта, 06:08

Захарова пообещала поблагодарить Австралию за брошенные ВСУ БТР Bushmaster

Захарова: Австралийцев поблагодарят за брошенные ВСУ Bushmaster, они послужат РФ

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Российские военные непременно воспользуются в благих целях переданными Австралией ВСУ бронетранспортёрами Bushmaster, которые противник попросту бросил при попытке бегства в Курской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наше посольство в Канберре обязательно доведёт эту информацию до широкой австралийской общественности. И что Министерство обороны у них хорошее, и что машины ещё лучше», — написала Захарова.

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Также ранее сообщалось, что Австралия передаст Киеву почти полсотни списанных «Абрамсов». Там считают, это поможет обеспечить ВСУ большую огневую мощность и мобильность. Однако положение Украины непосредственно на фронте говорит об обратном.

Мария Любицкая
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