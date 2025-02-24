Австралия ввела крупнейший за три года пакет антироссийских санкций

Австралия объявила о новых санкциях против России. Пакет ограничений оказался крупнейшим за последние три года. Рестрикции призваны надавить на Москву в связи с ситуацией на Украине и предполагаемым сотрудничеством с КНДР, сообщила пресс-служба кабмина.

«Сегодня Правительство Австралии ввело дополнительные адресные финансовые санкции и запретило въезд в страну 70 лицам, а также ввело адресные финансовые санкции в отношении 79 организаций. Это самый крупный пакет санкций, введённых Австралией с февраля 2022 года», — гласит публикация.

Власти страны пояснили, что ограничения затронули чиновников администраций РФ на освобождённых территориях и в Крыму, лиц, ответственных за «принудительную депортацию» украинских детей, а также военных, которые способствуют углублению сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

«Санкции также были введены в отношении оборонного, транспортного и финансового секторов России, а также в отношении тех, кто распространяет дезинформацию», — добавили в кабмине.