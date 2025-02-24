Новая Зеландия ужесточает санкции против России и КНДР

Новая Зеландия объявила о введении дополнительных санкций в отношении России и Северной Кореи. Решение связано с событиями на Украине и предполагаемой поддержкой, которую Москве оказывает Пхеньян. Соответствующий анонс опубликовал МИД страны.

Пакет ограничительных мер затрагивает как физические, так и юридические лица. Под ограничения попали 27 россиян и 25 российских компаний, связанных с энергетическим сектором. Кроме того, санкции введены против военных КНДР.