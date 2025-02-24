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23 февраля, 22:53

Новая Зеландия ужесточает санкции против России и КНДР

Новая Зеландия объявила о введении дополнительных санкций в отношении России и Северной Кореи. Решение связано с событиями на Украине и предполагаемой поддержкой, которую Москве оказывает Пхеньян. Соответствующий анонс опубликовал МИД страны.

Пакет ограничительных мер затрагивает как физические, так и юридические лица. Под ограничения попали 27 россиян и 25 российских компаний, связанных с энергетическим сектором. Кроме того, санкции введены против военных КНДР.

«Речь идёт о российских компаниях, связанных с экспортом энергоносителей, российских субъектах, причастных к переселению украинских детей, а также высокопоставленных северокорейских военнослужащих, участвующих в оказании стратегической помощи России», — говорится в официальном заявлении МИД.

Лондон запланировал крупнейший пакет санкций против России
Лондон запланировал крупнейший пакет санкций против России

А тем временем власти США допустили отмену наложенных на Россию санкций. Первыми выйти из-под ограничений могут банки, уверены эксперты.

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Shutterstock / FOTODOM / Photos BrianScantlebury

Антон Голыбин
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