Боец ВС РФ показал трофейный американский гранатомёт наёмников «Носорог»

Командир 1-й роты 3-й батальонной тактической группы «Каштан» спецотряда «Ахмат» с позывным Ральф рассказал о захваченном американском шестизарядном гранатомёте. Он и его отряд взяли оружие в качестве трофея с позиций противника.

«Это трофей — американский «Носорог», гранатомёт шестизарядный, затрофеили у наёмников на позициях. Хорошая штука, хорошо работает, ходячий АГС, сами же против них потом и применяли. Таких трофеев у нас было достаточно», — сказал командир в интервью телеканалу «Звезда».

Ральф отметил, что бойцы не возвращают захваченные трофеи. Они используют оружие, пока оно приносит пользу. Разобраться в технике его применения не составляет труда. Чаще всего достаточно перезарядить оружие, чтобы вновь начать его использовать.