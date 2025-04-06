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5 апреля, 23:57

Боец ВС РФ показал трофейный американский гранатомёт наёмников «Носорог»

Боец ВС РФ показал трофейный американский гранатомёт. Обложка © tvzvezda.ru

Боец ВС РФ показал трофейный американский гранатомёт. Обложка © tvzvezda.ru

Командир 1-й роты 3-й батальонной тактической группы «Каштан» спецотряда «Ахмат» с позывным Ральф рассказал о захваченном американском шестизарядном гранатомёте. Он и его отряд взяли оружие в качестве трофея с позиций противника.

«Это трофей — американский «Носорог», гранатомёт шестизарядный, затрофеили у наёмников на позициях. Хорошая штука, хорошо работает, ходячий АГС, сами же против них потом и применяли. Таких трофеев у нас было достаточно», — сказал командир в интервью телеканалу «Звезда».

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Ральф отметил, что бойцы не возвращают захваченные трофеи. Они используют оружие, пока оно приносит пользу. Разобраться в технике его применения не составляет труда. Чаще всего достаточно перезарядить оружие, чтобы вновь начать его использовать.

Ранее Life.ru сообщал, как российские штурмовики успешно отразили контратаку ВСУ под Запорожьем с помощью трофейного оружия. Они смогли подорвать вражеский бронетранспортёр с помощью французских мин.

Лия Мурадьян
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