Французские мины помогли российским военным отразить контратаку ВСУ на Запорожье

Российские штурмовики отразили контратаку ВСУ у села Запорожье, пустив в ход трофейное оружие. Смекалистые военные смогли подорвать вражеский бронетранспортёр на минах французского производства, рассказал ТАСС замкомроты батальона 428-го мотострелкового полка Артур Галин.

По его словам, после закрепления на опорном пункте бойцы получили приказ заминировать дорогу, которую противник использовал для подвоза техники. Применённые французские мины, захваченные ранее в качестве трофеев, показали высокую эффективность.