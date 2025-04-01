Французские мины помогли российским военным отразить контратаку ВСУ на Запорожье
Российские штурмовики отразили контратаку ВСУ у села Запорожье, пустив в ход трофейное оружие. Смекалистые военные смогли подорвать вражеский бронетранспортёр на минах французского производства, рассказал ТАСС замкомроты батальона 428-го мотострелкового полка Артур Галин.
По его словам, после закрепления на опорном пункте бойцы получили приказ заминировать дорогу, которую противник использовал для подвоза техники. Применённые французские мины, захваченные ранее в качестве трофеев, показали высокую эффективность.
«На них был подорван американский гусеничный бронетранспортёр М113», — отметил боец.
Напомним, об освобождении Запорожья стало известно 30 марта. А за пять дней до этого Армия России также выбила противника из Мирного в ДНР.
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