Асы за штурвалом: Появилось видео эпичного взлёта кортежа Путина из Су-35 на расстоянии вытянутой руки
МО РФ: Су-35С из кортежа Путина взлетали в Абу-Даби на расстоянии вытянутой руки
Российские лётчики продемонстрировали пилотажное мастерство во время сопровождения самолёта президента РФ Владимира Путина из Объединённых Арабских Эмиратов в Саудовскую Аравию. Видео, на котором запечатлён вылет из Абу-Даби, опубликовало Министерство обороны РФ в своём телеграм-канале.
Сопровождение президентского самолёта истребителями Су-35С © Видео t.me / Минобороны России
На видео видно, как самолёт российского лидера Ил-96 и сопровождавшие его Су-35С готовятся к вылету. Через несколько секунд показан взлёт истребителей, которые оторвались от земли и летели на расстоянии буквально вытянутой руки.
При просмотре ролика можно заметить техническое обеспечение Су-35С. Истребители оснащены ракетами "воздух – воздух", на внешней подвеске машин видно четыре снаряда малой и средней дальности.
Напомним, утром 6 декабря Путин прибыл в Абу-Даби, весь полёт его борт сопровождали истребители Су-35С ВКС России. После встречи с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Путин по-арабски поблагодарил его за оказанный приём. Позже президент РФ прилетел с рабочим визитом в Саудовскую Аравию под охраной небесного кортежа из Су-35. Позже Песков рассказал Лайфу, почему российского лидера в полёте сопровождали истребители.
t.me / Минобороны России