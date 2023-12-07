Асы за штурвалом: Появилось видео эпичного взлёта кортежа Путина из Су-35 на расстоянии вытянутой руки

Российские лётчики продемонстрировали пилотажное мастерство во время сопровождения самолёта президента РФ Владимира Путина из Объединённых Арабских Эмиратов в Саудовскую Аравию. Видео, на котором запечатлён вылет из Абу-Даби, опубликовало Министерство обороны РФ в своём телеграм-канале.

Сопровождение президентского самолёта истребителями Су-35С © Видео t.me / Минобороны России

На видео видно, как самолёт российского лидера Ил-96 и сопровождавшие его Су-35С готовятся к вылету. Через несколько секунд показан взлёт истребителей, которые оторвались от земли и летели на расстоянии буквально вытянутой руки.