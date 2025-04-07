Появилось видео подрыва ВСУшников на «интеллектуальных» минных полях

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) гибнут на «интеллектуальных» минных полях, которые были созданы системами ВС России. Видео ликвидации живой силы и техники противника показал военкор Андрей Руденко.

ВСУ подрываются на «интеллектуальных» минных полях. Видео © Telegram / Репортёр Руденко V

«Расчёт ИСДМ «Земледелие» группировки «Центр» дистанционно заминировал подходы к позициям российских войск на Красноармейском направлении СВО», — написал журналист в телеграм-канале.

По словам Руденко, боевая машина произвела залп 122-мм снарядов, создав минное поле в заданном районе. Расчёт группировки «Центр» быстро сменил позицию после выполнения задачи. Военкор также сообщил о неудачной контратаке украинских сил, понёсших потери в личном составе и технике. Он также отметил, что система дистанционного минирования «Земледелие» способна за короткое время заминировать территорию размером в несколько футбольных полей на расстоянии до 15 км. Установленные мины имеют функцию самоуничтожения по таймеру, заключил военкор.

Он также отметил, что система дистанционного минирования «Земледелие» способна за короткое время заминировать территорию размером в несколько футбольных полей на расстоянии до 15 км. Установленные мины имеют функцию самоуничтожения по таймеру, заключил военкор.