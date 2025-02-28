Украинские солдаты вдоль и поперёк усеяли минами участок фронта шириной в 20 км к северу от Работино, откуда ВС РФ ведут наступление в сторону города Орехова в Запорожской области. Сейчас там установлено более 1 миллиона мин, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».

«На участке фронта в районе Работина и Вербового, где было контрнаступление противника, и севернее суммарное количество мин на участке в два десятка километров, по оценкам специалистов, превышает один млн штук», — заявил он.

Рогов отметил, что в районе Орехова ВСУ соорудили крепкую линию обороны и готовятся встречать российских солдат с юга. Однако ВС РФ продолжают поддавливать в украинские подразделения в ДНР, что в итоге позволит просто обойти все эти оборонительные редуты.

«Благодаря действиям [ВС РФ] на южнодонецком фронте сейчас есть подвижки, которые, уверен, помогут взломать оборону нацистов с востока и севера, потому что основные наступательные действия в Запорожской области нами предпринимаются с юга», — пояснил он.