Военные России отразили ракетную атаку HIMARS и Storm Shadow на объект с комиссией МАГАТЭ

Командир дивизиона ЗРПК «Панцирь-С» Анатолий получил Орден Мужества за успешное отражение интенсивной атаки ракет HIMARS и Storm Shadow на объект, где работала комиссия МАГАТЭ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Анатолий награжден Орденом Мужества и медалью «За отвагу», а также представлен к медали Суворова. Он защищал небо в самых горячих точках спецоперации. Командиру удалось подготовить уже более 30 экипажей», — сообщили в Минобороны.

Анатолий рассказал, что сейчас его подразделение дислоцируется на Луганско-Донецком направлении, обеспечивая защиту ключевой инфраструктуры, включая электростанции, административные здания и командные пункты. По его словам, противник активно применяет системы HIMARS и беспилотные летательные аппараты. Помимо выполнения боевых задач, командир занимается подготовкой личного состава.