Российский ЗРПК «Панцирь-С1Э» засветился на американской военной базе в Калифорнии

По данным Telegram-канала, этот «Панцирь-С1Э» вывезли из Ливии после боёв за Триполи ещё в июне 2020 года. Военно-транспортный самолёт C-17 ВВС США доставил комплекс с аэродрома Зувара на американскую базу Раммштайн в Германии, а затем — переправил систему в Соединённые Штаты.