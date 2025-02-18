Российский ЗРПК «Панцирь-С1Э» засветился на американской военной базе в Калифорнии
«ВО»: Российский «Панцирь-С1Э» замечен на военной базе США в Калифорнии
«Панцирь-С1Э» в Калифорнии. Обложка © Telegram / Военный Осведомитель
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства заметили на территории Национального учебного центра ВС США Форт Ирвин в штате Калифорния. Фотографии системы опубликовал «Военный осведомитель».
По данным Telegram-канала, этот «Панцирь-С1Э» вывезли из Ливии после боёв за Триполи ещё в июне 2020 года. Военно-транспортный самолёт C-17 ВВС США доставил комплекс с аэродрома Зувара на американскую базу Раммштайн в Германии, а затем — переправил систему в Соединённые Штаты.
Ранее на полях выставки IDEX 2025 первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил о разработке лазерной установки для ЗРПК «Панцирь». Модернизация направлена на повышение эффективности борьбы комплекса с беспилотниками.