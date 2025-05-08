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8 мая, 08:00

Тест: От тыла до фронта – сможете узнать 8 военных фильмов о женщинах всего по 1 кадру?

Фразу «У войны не женское лицо» отечественные режиссёры опровергают каждый раз, когда на экраны выходит фильм, показывающий жестокие судьбы женщин, заставших ужасы войны!

Обложка © Кадр из фильма «Крепкий орешек», режиссёр Теодор Вульфович, сценарист Эфраим Севела / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Крепкий орешек», режиссёр Теодор Вульфович, сценарист Эфраим Севела / Kinopoisk

Врагу было неважно, кто перед ним: отважный боец, старик или мать троих детей. Война врывалась в жизни, ломая судьбы и стирая границы между «женским» и «мужским» миром. Советское кино до боли правдиво рассказывает о женщинах, которые не просто ждали и надеялись, а воевали наравне с мужчинами, порой превосходя их в отваге и стойкости! Отважные красавицы стояли за штурвалами самолётов, водили грузовики, работали радистками в тылу врага, зная, что в случае провала их ждёт мучительная смерть. И при этом оставались женщинами — с их страхами, мечтами и утратами. Сможете ли вы узнать киноленты о сильных, но в то же время таких хрупких героинях?

В 1936 году по распоряжению наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна начался массовый выпуск колбасы. Однако, несмотря на большое количество сортов, в СССР она всё равно была в дефиците. А вы сможете узнать по фото все 6 видов колбасы? А с этим тестом справится лишь бывший комсомолец — нужно угадать, где цитаты Ленина, а где — киногероев.

Тест: Веники, пар и дрова — слабо угадать 6 отечественных фильмов по кадру с баней?
Тест: Веники, пар и дрова — слабо угадать 6 отечественных фильмов по кадру с баней?
Виктория Мишинкина
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