Тест: От тыла до фронта – сможете узнать 8 военных фильмов о женщинах всего по 1 кадру?

Врагу было неважно, кто перед ним: отважный боец, старик или мать троих детей. Война врывалась в жизни, ломая судьбы и стирая границы между «женским» и «мужским» миром. Советское кино до боли правдиво рассказывает о женщинах, которые не просто ждали и надеялись, а воевали наравне с мужчинами, порой превосходя их в отваге и стойкости! Отважные красавицы стояли за штурвалами самолётов, водили грузовики, работали радистками в тылу врага, зная, что в случае провала их ждёт мучительная смерть. И при этом оставались женщинами — с их страхами, мечтами и утратами. Сможете ли вы узнать киноленты о сильных, но в то же время таких хрупких героинях?