Тест: Сладкоежки узнают все фильмы СССР по кадру с тортом, фитоняшки не наберут и 2/6

Торт в советском кино всегда был символом торжества и праздника. Его бережно несли через весь город, прятали на особый случай, а иногда он неожиданно оказывался на голове у незадачливого гостя! Советские режиссёры любили обыгрывать торт в самых разных сценах: трогательных и комичных, романтических и абсурдных. В одних фильмах он был центром скандала, в других — знаком примирения, а где-то превращался в орудие мести. А вы сможете узнать эти старые, но такие родные кадры?