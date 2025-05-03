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3 мая, 08:00

Тест: Сладкоежки узнают все фильмы СССР по кадру с тортом, фитоняшки не наберут и 2/6

Если вы искали повод, чтобы полакомиться сладким и устроить настоящий читмил, то скорее бегите в магазин, ведь сегодня отмечают День кондитера!

Обложка © Кадр из фильма «Здравствуйте, я ваша тётя!», режиссёр Виктор Титов, сценаристы Виктор Титов, Брэндон Томас / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Здравствуйте, я ваша тётя!», режиссёр Виктор Титов, сценаристы Виктор Титов, Брэндон Томас / Kinopoisk

Торт в советском кино всегда был символом торжества и праздника. Его бережно несли через весь город, прятали на особый случай, а иногда он неожиданно оказывался на голове у незадачливого гостя! Советские режиссёры любили обыгрывать торт в самых разных сценах: трогательных и комичных, романтических и абсурдных. В одних фильмах он был центром скандала, в других — знаком примирения, а где-то превращался в орудие мести. А вы сможете узнать эти старые, но такие родные кадры?

Надя Шевелёва из «Иронии судьбы» планировала отмечать Новый год с Ипполитом, роль которого исполнил неподражаемый Юрий Яковлев. А вы сможете отгадать, в каких ещё фильмах снимался великий актёр, на 7/7? Если со сладостями вы справились на отлично, то в этом тесте про автоматы с газировкой в фильмах СССР вы точно наберёте максимальный балл!

Тест: Школьник отгадает только «Докторскую», а вот гражданин СССР узнает по фото все 6 видов колбасы
Тест: Школьник отгадает только «Докторскую», а вот гражданин СССР узнает по фото все 6 видов колбасы
Виктория Мишинкина
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