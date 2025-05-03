Эротика в кино: 10 лучших эротических фильмов всех времён Список лучших эротических фильмов с высоким рейтингом, подборка красивых откровенных фильмов со смыслом и с интересным сюжетом для взрослых. Топ-10 лучших эротических фильмов всех времён в материале Life.ru. 2 мая, 21:27 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков серого», режиссёр Сэм Тейлор-Джонсон / Kinopoisk, © Freepik

Эротические фильмы с откровенными сценами в истории мирового кинематографа стоят особняком. Они сочетают в себе элементы искусства и стремление исследовать глубинные аспекты человеческой природы, такие как любовь, страсть и сексуальность. Из-за возрастных ограничений, мировоззренческих и религиозных соображений фильмы такого направления часто подвергаются критике и даже запрету.

Однако их до сих пор обсуждают, о них спорят и их смотрят. Эстетика обнажённых тел и томные кадры не оставляют равнодушными практически никого. Продуманные до мельчайших деталей сцены интимной близости передают сложные эмоции и настоящие отношения героев.

Подготовили для вас подборку лучших фильмов для взрослых.

«Плохая девочка» (Bad girl)

Жанр: эротический триллер

эротический триллер Страна: США

США Режиссёр: Халина Рейн

Халина Рейн Сценарист: Халина Рейн

Халина Рейн В главных ролях: Николь Кидман, Харрис Дикинсон и Антонио Бандерас

Николь Кидман, Харрис Дикинсон и Антонио Бандерас Дата выхода: 25 декабря 2024 года

25 декабря 2024 года Где смотреть: Okko, Ivi, Start

Фото © Кадр из фильма «Плохая девочка», режиссёр Халина Рейн / Kinopoisk

В начале этого года в российском прокате вышел фильм «Плохая девочка» с Николь Кидман и Антонио Бандерасом в главных ролях. Это история об успешной бизнесвумен, которая много лет замужем за правильным мужем, театральным режиссёром. Его-то и сыграл Антонио Бандерас. Однако героиня Кидман не получает удовольствия от супруга и закрутила интрижку со стажёром из её компании.

В фильме «Плохая девочка» много достаточно откровенных сцен с участием 57-летней актрисы. Кидман за работу в этом фильме удостоилась Кубка Вольпи за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале.

Как призналась сама актриса в интервью журналу ОК!, ей было комфортно во время съёмок интимных сцен настолько, что она забывала о камерах. Однако она не смотрела отрывки и увидела итоговый результат только на премьере в Венеции.

На «Кинопоиске» фильм «Плохая девочка» получил 5,9 балла из 10, а на IMDb — 5,9 из 10.

«С широко закрытыми глазами» (Eyes Wide Shut)

Жанр: триллер, мелодрама, детектив

триллер, мелодрама, детектив Страна : США, Великобритания

: США, Великобритания Режиссёр: Стэнли Кубрик

Стэнли Кубрик Сценаристы: Стэнли Кубрик, Фредерик Рафаэл

Стэнли Кубрик, Фредерик Рафаэл В главных ролях: Том Круз, Николь Кидман

Том Круз, Николь Кидман Дата выхода: 16 июля 1999 года

16 июля 1999 года Где смотреть: Rutube

Фото © Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами», режиссёр Стэнли Кубрик / Kinopoisk

У Николь Кидман уже был опыт съёмок в эротических фильмах. 25 лет назад актриса снялась в откровенном фильме «С широко закрытыми глазами», который стал культовым и настоящей классикой жанра.

В основу сценария фильма легла новелла Артура Шницлера «Новелла о снах», в которой рассказывается о похождениях двух супругов. Вместе с Кидман в фильме снялся Том Круз, с которым она на момент съёмок состояла в официальном браке. Возможно, это и помогло им без проблем сняться в томных интимных сценах. На время съёмок актёры перевезли своих приёмных детей из США и поселились рядом со съёмочной площадкой, чтобы больше времени проводить с семьёй. Правда, практически сразу после выхода этой картины Николь и Том расстались.

Интересно, что фильм снимали в Англии, где были воссозданы улицы Нью-Йорка. Дело в том, что режиссёр фильма Кубрик боялся летать на самолётах. Поэтому он решил, что легче построить огромную студию для съёмок «С широко закрытыми глазами», чем постоянно летать между странами.

Также этот фильм стал последним для Стэнли Кубрика. Выдающийся режиссёр скончался вскоре после финального монтажа картины. Поэтому премьера фильма ещё до выхода была очень ожидаемой. Рейтинг на «Кинопоиске» и IMDb — 7,5 из 10.

«Эммануэль» (Emmanuelle)

Жанр: драма, мелодрама

драма, мелодрама Страна: Франция

Франция Режиссёр: Жюст Жакен

Жюст Жакен Сценарист: Жан-Луи Ришар, Эммануэль Арсен

Жан-Луи Ришар, Эммануэль Арсен В главных ролях: Сильвия Кристель, Ален Кюни, Марика Грин

Сильвия Кристель, Ален Кюни, Марика Грин Дата выхода: 1974 год

1974 год Где смотреть: официально в России не показывается

Фото © Кадр из фильма «Эммануэль», режиссёр Жюст Жакен / Kinopoisk

Экранизация романа Эммануэль Арсан «Эммануэль», снятая режиссёром Жюстом Жакеном, вышла в свет в период сексуальной революции и положила начало классике эротического жанра.

Это история молодой француженки Эммануэль, которая с мужем Жаном, сотрудником посольства, вынуждена жить в Бангкоке. Там ей скучно, и, чтобы разнообразить унылую жизнь, она начинает похождения по Юго-Восточной Азии. Удивительно, но её поддерживает супруг.

Саундтрек к этой киноленте, написанный Пьером Башле и Эрве Руа, стал хитом во всём мире.

Ярлык «Эммануэль» сопровождал актрису и модель нидерландского происхождения Сильвию Кристель до конца её карьеры. Она снялась в нескольких продолжениях эротической ленты — ей практически не предлагали серьёзных ролей. Кристель также появилась в фильме с Аленом Делоном «Аэропорт 79: Конкорд», в «Красной жаре», а позже занялась живописью.

Рейтинг картины на «Кинопоиске» равен 4,6/10, а на IMDb — 4,2.

«Горькая луна» (Bitter Moon)

Жанр : триллер, драма, мелодрама

: триллер, драма, мелодрама Страна : Франция, США, Великобритания

: Франция, США, Великобритания Режиссёр : Роман Полански

: Роман Полански Сценаристы: Роман Полански, Жерар Браш, Джон Браунджон, Джеф Гросс, Паскаль Брюкнер

Роман Полански, Жерар Браш, Джон Браунджон, Джеф Гросс, Паскаль Брюкнер В главных ролях: Питер Койот, Эмманюэль Сенье, Хью Грант, Кристин Скотт Томас

Питер Койот, Эмманюэль Сенье, Хью Грант, Кристин Скотт Томас Дата выхода : 12 июля 1992 года

: 12 июля 1992 года Где смотреть: Rutube

Фото © Кадр из фильма «Горькая луна», режиссёр Роман Полански / Kinopoisk

Картина «Горькая луна» Романа Полански с Хью Грантом и Эмманюэль Сенье также можно отнести к классике фильмов об интимной жизни. Сценарий основан на романе Паскаля Брюкнера. По сюжету супружеская пара, Найджел и Фиона, отправляется в круиз по Средиземному морю, чтобы укрепить свой брак. Там они знакомятся с необычной парой — частично парализованным мужчиной Оскаром и его молодой женой Мими. Новые знакомые не только подробно рассказывают о своей сексуальной жизни, но и пытаются вовлечь Найджела и Фиону в эту игру.

Полански часто снимает в своих работах супругу Эмманюэль Сенье. Этот фильм не стал исключением — жене режиссёра досталась роль Мими.

У фильма очень хороший рейтинг: «Кинопоиск» ставит ему 7,8 из 10, а IMDb — 7,2.

«50 оттенков серого» (Fifty Shades of Grey)

Жанр: мелодрама

мелодрама Страна : США

: США Режиссёр : Сэм Тейлор-Джонсон

: Сэм Тейлор-Джонсон Сценаристы : Келли Марсел, Э. Л. Джеймс

: Келли Марсел, Э. Л. Джеймс В главных ролях : Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Люк Граймс

: Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Люк Граймс Выход фильма: 11 февраля 2015 года

11 февраля 2015 года Где смотреть: Okko, Ivi, «Кинопоиск», Wink

Фото © Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков серого», режиссёр Сэм Тейлор-Джонсон / Kinopoisk

Трилогия «50 оттенков серого», снятая по одноимённому роману писательницы Э. Л. Джеймс, считается уже современной классикой. Книга Джеймс была распродана тиражом в 100 миллионов экземпляров по всему миру и переведена более чем на 50 языков. Сам фильм не получил восторженных отзывов: на «Кинопоиске» его рейтинг составляет 4,4 из 10, на IMDb — 4,2 из 10. Однако актёры после выхода первого фильма проснулись знаменитыми. История студентки, которая влюбляется в миллиардера, любящего БДСМ, покорила много представительниц слабого пола.

Первая часть вышла в 2015 году, второй фильм «На пятьдесят оттенков темнее» — в 2017-м. Финал трилогии — «Пятьдесят оттенков свободы» — зрители увидели в 2018 году.

Роль Кристиана предлагали Райану Гослингу, но он отказался. Претендентами также были Роберт Паттинсон и Чарли Ханнэм.

«Матадор» (Matador)

Жанр : триллер

: триллер Страна: Испания

Испания Режиссёр : Педро Альмодовар

: Педро Альмодовар Сценаристы : Хесус Ферреро, Педро Альмодовар

: Хесус Ферреро, Педро Альмодовар В главных ролях : Ассумпта Серна, Антонио Бандерас, Начо Мартинес, Эва Кобо

: Ассумпта Серна, Антонио Бандерас, Начо Мартинес, Эва Кобо Выход фильма : 1986 год

: 1986 год Где смотреть: «Кинопоиск», Wink

Фото © Кадр из фильма «Матадор», режиссёр Педро Альмодовар / Kinopoisk

Известный испанский режиссёр Педро Альмодовар снял молодого Антонио Бандераса в своей картине «Матадор». В основе сюжета лежит тезис Фрейда о взаимопроникновении смерти и сексуального удовольствия. Это история о двух серийных убийцах — экс-тореадоре и адвокате, между которыми вспыхивает страсть. Интрига заключена в том, что оба смотрят друг на друга как на потенциальную жертву.

Сам Альмодовар назвал «Матадор» самым абстрактным своим фильмом и не очень гордится им. Однако эта психологическая и эротическая работа запомнилась многим и получила широкое распространение по всему миру, несмотря на откровенные кадры.

По версии «Кинопоиска» и IMDb рейтинг «Матадора» составляет 6,9/10.

«Необратимость» (Irréversible)

Жанр: триллер, драма, детектив

триллер, драма, детектив Страна: Франция

Франция Режиссёр и сценарист: Гаспар Ноэ

Гаспар Ноэ В главных ролях: Моника Беллуччи, Венсан Кассель

Моника Беллуччи, Венсан Кассель Дата выхода: 22 мая 2002 год

22 мая 2002 год Где смотреть: Rutube

Фото © Кадр из фильма «Необратимость», режиссёр Гаспар Ноэ / Kinopoisk

Фильм «Необратимость», который полон эротических и жестоких сцен, до сих пор считается одной из самых провокационных и беспощадных картин в мировом кинематографе. Во время премьеры на Каннском кинофестивале 250 человек вышли из зала, а некоторые даже потеряли сознание. Правда, те, кто остался до конца, аплодировали стоя.

Повествование фильма об изнасиловании идёт в обратном хронологическом порядке, что делает его ещё более сложным и интересным. В феврале 2021 года, к 20-летию фильма, вышла новая версия, смонтированная в хронологическом порядке.

Главным украшением кинокартины, безусловно, является дуэт яркой Моники Беллуччи и брутального Венсана Касселя. На момент съёмок и выхода фильма они были женаты.

Отзывы картина получила смешанные, а в некоторых странах фильм запретили к показу. На «Кинопоиске» у «Необратимости» рейтинг 7,1/10, на IMDb — 7,3.

«Турецкие наслаждения» (Turks fruit)

Жанр: драма, мелодрама

драма, мелодрама Страна: Нидерланды

Нидерланды Режиссёр: Пол Верховен

Пол Верховен Сценарист: Герард Сутеман, Ян Волькерс

Герард Сутеман, Ян Волькерс В главных ролях: Моник ван де Вен, Рутгер Хауэр, Тонни Хюрдеман

Моник ван де Вен, Рутгер Хауэр, Тонни Хюрдеман Дата выхода: 1973 год

1973 год Где смотреть: официально в России не показывается

Фото © Кадр из фильма «Турецкие наслаждения», режиссёр Пол Верховен / Kinopoisk

Фильм «Турецкие наслаждения» (известен также как «Турецкие сладости») снят по мотивам одноимённого романа Яна Волкерса. Режиссёром картины выступил Пол Верховен, известный сейчас как создатель боевиков, но в начале карьеры он снимал фильмы разных жанров, включая эротические.

По сюжету картины Эрик и Ольга знакомятся с целью переспать, но их эротическое приключение в автомобиле перерастает в сильную любовь, которую они пронесут до конца своих дней. В этой киноленте все откровенные сцены выглядят деликатно и нежно.

В 1973 году «Турецкие наслаждения» были номинированы на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

Неудивительно, что у картины высокие рейтинги: на «Кинопоиске» — 7,5/10, на IMDb — 7,1/10.

«Нимфоманка» (Nymphomaniac)

Жанр : эротическая драма

: эротическая драма Страна: Дания, Германия, Франция, Бельгия

Дания, Германия, Франция, Бельгия Режиссёр : Ларс фон Триер

: Ларс фон Триер Продюссер : Луиза Вест

: Луиза Вест В главных ролях : Шарлотта Генсбур, Стеллан Скарсгард

: Шарлотта Генсбур, Стеллан Скарсгард Дата выхода : 25 декабря 2013 года

: 25 декабря 2013 года Где смотреть: Rutube

Фото © Кадр из фильма «Нимфоманка», режиссёр Ларс фон Триер / Kinopoisk

Интеллектуал-холостяк встречает в переулке избитую девушку и забирает её к себе домой. Молодая женщина рассказывает ему свою историю. Оказывается, у неё нимфомания. Кинокартина поделена на восемь частей, в которых очень много откровенных сцен. Несмотря на это, картина получила в основном хорошие отзывы. На «Кинопоиске» у фильма рейтинг 7,1 из 10, на IMDb — 6,9.

Важно отметить, что в сценах секса снимались профессиональные порноактёры. Также есть две версии «Нимфоманки»: прокатная и режиссёрская.

«Стыд» (Shame)

Жанр: драма

драма Страны: Великобритания, Канада, США

Великобритания, Канада, США Режиссёр: Стив Маккуин

Стив Маккуин Сценаристы: Эби Морган, Стив Маккуин

Эби Морган, Стив Маккуин В главных ролях: Майкл Фассбендер, Кэри Маллиган

Майкл Фассбендер, Кэри Маллиган Дата выхода: 2 декабря 2011 года

2 декабря 2011 года Где смотреть: «Кинопоиск», Wink, Ivi

Фото © Кадр из фильма «Стыд», режиссёр Стив Маккуин / Kinopoisk

В фильме «Стыд» рассказывается о мужчине из Нью-Йорка, Брэндоне, который не способен контролировать свою сексуальную жизнь. Он часто тусуется в клубах и барах, сидит на сайтах знакомств, чтобы найти девушку на вечер. Остановить его может только сестра, погрязшая в своих проблемах.

Эта роль сделала Майкла Фассбендера, сыгравшего главного героя, секс-символом зарубежного кино. Звёздный режиссёр Маккуин до «Стыда» работал с Фассбендером в фильме «Голод».

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 6,6/10, на IMDb — 7,2.

Авторы Кира Громова