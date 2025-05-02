Булочка с котлетой: Как выглядел советский фастфуд до появления знаменитой сети питания в 90-х

Когда в 1990 году в Москве открылся первый «Макдоналдс», тысячи людей выстроились в очередь, чтобы попробовать то, что на Западе давно называлось фастфудом. Однако питаться на ходу советские граждане начали задолго до этого. Просто у нас это называлось проще — «перекусить». Пирожки с капустой, чебуреки с мясом, мороженое в вафельных стаканчиках, газировка из автоматов и даже бутерброды в рюмочных — всё это и было настоящей уличной едой. Быстрой, дешёвой и сытной.

Истоки советского фастфуда ведут нас в 1936 год, когда нарком пищевой промышленности Анастас Микоян по заданию Сталина отправился в США изучать американский опыт. Микоян вернулся с идеей: «кормить народ быстро и массово». Было закуплено 25 котлетных машин, и страна приготовилась к революции в питании. Правда, производственные планы немного не срослись: вместо запланированных двух миллионов котлет в день выпускали лишь полмиллиона. Зато появилась первая «горячая булочка с котлетой» — советский аналог гамбургера, только без названия и без маркетинга.

Пирожки, чебуреки и беляши: народные любимцы

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Самым народным и универсальным блюдом стал, конечно, пирожок. Жареный или печёный, с капустой, картошкой, повидлом или мясом — он был везде: на вокзалах, в киосках, в буфетах. Часто его ели на бегу, запивая кефиром, чаем или газировкой. Пирожок считался не просто едой — это был символ быстрого и доступного перекуса.

Чуть позже пирожки получили конкурента — чебуреки. Хрустящие, сытные, горячие, они особенно полюбились студентам и рабочим. Открытие первой чебуречной «Дружба» в Москве в 1957 году стало настоящим событием, и вскоре чебуречные начали расти как грибы по всему Союзу. Столы в них были высокими, сидячих мест почти не было — идеальный формат для быстрого обеда. Для чебуреков даже разработали ГОСТ: стандарт на тесто, фарш и соотношение ингредиентов.

Беляшам повезло меньше. Они тоже были вкусны, но их готовка требовала больше времени, особенно если делать всё по классике — в духовке. Чтобы упростить, их начали жарить в масле, что, конечно, влияло на вкус. Кроме того, у беляшей не было своей «атмосферы»: не появилось беляшных, как были чебуречные, и продавались они чаще всего в холодном виде, из кулинарий.

Газировка, мороженое и пончики

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Чем запить сытный пирожок? Конечно же, газировкой из автомата! Металлические автоматы с двумя кнопками — «с сиропом» и «без» — стояли на улицах, в метро и парках. Стакан был один — стеклянный и многоразовый, стоял прямо в аппарате. За три копейки получали сладкую шипучку, и пусть она не особо утоляла жажду — зато какая романтика.

А на десерт — мороженое. Пломбир в вафельных стаканчиках, брикеты в бумажной обёртке или эскимо на палочке — всё это можно было купить в автомате, ларьке или у продавца с металлическим холодильником на колёсах. Летом это был лучший способ спастись от жары и порадовать себя чем-то вкусным.

Особое место в сердцах сладкоежек занимали пышки и пончики. Пышки — это жареное тесто, посыпанное сахарной пудрой. Пончики чаще шли с начинкой. В Петербурге и по сей день существуют легендарные пышечные, где атмосфера почти не изменилась со времён СССР.

Бутерброды, рюмочные и автоматы с горячим

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В условиях дефицита времени и продуктов бутерброды были настоящим спасением. В буфетах, вокзальных закусочных и дешёвых кафе можно было взять бутерброд с колбасой, сыром или сельдью. Иногда — с яйцом. Он был не про вкус, а про функцию: быстро насытиться, не тратя много денег.

А вот рюмочные, хоть и не были фастфудом в прямом смысле, прекрасно вписывались в логику быстрого питания. Зашёл, выпил рюмку водки, закусил бутербродом — и дальше по делам. В рюмочных не было стульев, а высокие столики задавали нужный темп. Культура — своя, атмосфера — незабываемая.

В 1970–80-х годах появились автоматы с горячими блюдами. Они могли выдать сосиску, гарнир, котлету. Но массово не прижились: техника часто ломалась, а еда оставляла желать лучшего.

Пиво, «Ёрш» и немного магии

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Нельзя обойти стороной пивные автоматы и пивные ларьки, особенно популярные во времена подготовки к Олимпиаде-80. В эти заведения советскому человеку вход был свободный, в отличие от «иностранных» кафе. Пиво подавали в кружках, стоя, без особых церемоний. Оно нередко было разбавлено, а для стойкой пены, поговаривали, добавляли стиральный порошок. Если пиво казалось совсем жидким — помогал «Ёрш»: водка из кармана.