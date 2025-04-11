Жили минимум 100 лет! Люди каких республик СССР чаще всего были долгожителями и почему

Советский Союз распался в 1991 году. А в 1989 году начался период его реформации. Президентом страны стал Горбачёв, перестройка подходила к своему логическому завершению. А, как мы знаем, любые социально-общественные потрясения неизбежно сказываются на демографии. Какие республики Союза могли похвастаться своими долгожителями, а какие наоборот? Разбираемся в материале.

РСФСР

РСФСР могла похвастаться долгожительством: целых 69 лет. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Игорь Зотин

В РСФСР средняя продолжительность жизни составляла 69 лет. Мужчины в 1990 году жили до 63 лет, женщины — до 74. Современная Россия увеличила этот показатель на один пункт. Теперь мы в среднем живём 70 лет. Стоит отметить, что РСФСР включала в себя множество республик на федеративных началах. Дальний Восток, Якутия, Алтай, Дагестан, Ингушетия, Москва и область... Сейчас мы знаем, кто чемпионы по долгожительству уже внутри России. Это Дагестан с 80 годами, Москва и Ингушетия с 79, а также Санкт-Петербург — там люди в среднем живут до 77 лет.

Белорусская ССР

В Белорусской ССР продолжительность жизни составляла 71 год. Фото © ТАСС / Александр Сенцов, Владимир Витченко

В Белоруссии дела обстояли получше. В 1990 году ожидаемая продолжительность жизни составляла 71 год, 76 лет для женщин и 66 — для мужчин. Интересно, что колхозы в этой стране существовали до 2003 года. Да и во времена СССР там было спокойно, мило и по-деревенски. И, кстати, учитывая, что Беларусь особенно пострадала во время Великой Отечественной, таким быстрым восстановлением демографии можно только гордиться. Чего не скажешь о нынешнем положении вещей. Прямо сейчас ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси — 69 лет.

Литовская Республика

В Литовской Республике люди в среднем доживали до 71 года. Фото © ТАСС / Марионас Баранаускас

Литва — ещё одна республика долгожителей на просторах Советского Союза. Несмотря на то, как сильно республика пострадала от войны, а также несмотря на сталинские депортации, в последние годы Союза люди тут жили порядочно — до 71 года в среднем. Если быть точными, то ожидаемая жизнь длилась 71 год и ещё полгода, так же 76 лет для женщин и 66 — для мужчин. Сейчас это 73 года, всё в рамках нормы.

Республика Армения

В Армении советские люди жили до 71,5 года. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Хачатрян

В Армении средняя продолжительность жизни в 1980-е оставалась на одной отметке: 71 год и ещё чуть более полугода. Женщины жили в среднем 76 лет, мужчины — 66. О кавказских долгожителях слагают легенды: высокогорный воздух и нетронутая природа тоже делают своё дело. Кроме того, на Кавказе в СССР предпочитали не размещать предприятия тяжёлой промышленности. Южные республики были скорее меккой сельского хозяйства: виноградники, чай, животноводство. Всё это шикарно влияло на экологию, к тому же на территории Армении нет запасов особо опасных природных богатств. Если в Туркменистане уже сорок лет горят «Врата ада», газовый кратер в пустыне Каракум, то в Армении добывают классические драгоценности бронзового века: золото, известняк, мрамор и так далее. Сейчас армяне живут в среднем до 77 лет.

Грузия

Грузия — абсолютный чемпион по долгожительству в СССР. Фото © ТАСС /

Ну а самыми частыми долгожителями оказывался народ Грузии. Это около 73 лет в среднем, 69 лет для мужчин и 76 — для женщин. Сейчас всё осталось примерно на уровне СССР: продолжительность жизни женщин осталась на отметке 76 лет, а вот мужчины потеряли балл, они живут до 68 лет. Кстати, то, что Грузия в составе СССР отличалась высоким уровнем жизни, — общеизвестный факт. Эдуард Шеварднадзе называл страну «оазисом в составе СССР», всё это благодаря высоким отпускным ценам на сельскохозяйственную продукцию.