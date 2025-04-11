Поливавший Россию грязью экс-глава МИДа Козырев* теперь иноагент

Минюст России внёс в реестр иностранных агентов бывшего главу МИД РФ Андрея Козырева*, критика Николая Эппле*, журналистку Анну Кретникову*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Одиннадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Г. Каретникова*, А.В. Козырев*, Д.В. Счастливая*, Н.В. Эппле*, а также общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции»*», — сказано в публикации.

В тексте указано, что бывший министр иностранных дел занимался распространением неверной информации о действиях российских властей, а также пытался выставить Вооружённые силы страны в плохом свете. Кроме того, он публично выступал против спецоперации на Украине. Работает с иностранными площадками и живёт за границей.

Ранее Life.ru рассказывал, что Министерство юстиции РФ проверяет российского актёра и телеведущего Ивана Урганта, которому грозит включение в реестр иностранных агентов. Известно, что артист зарегистрировал во Франции ИП.