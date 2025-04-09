Минюст проверяет Ивана Урганта на наличие оснований для признания его иноагентом

Российскому актёру и телеведущему Ивану Урганту грозит включение в реестр иностранных агентов. Минюст РФ начал контрольные мероприятия для выявления в его деятельности соответствующих признаков. Решение о возможном включении будет принято на основании полученных данных. Информация об этом содержится в ответе Минюста на запрос депутата Госдумы Николая Новичкова, который представляет партию «Справедливая Россия — За правду».

Парламентарий обратился к министру юстиции Константину Чуйченко с запросом о возможности признания Урганта иностранным агентом. Основанием для обращения, по заявлению депутата, послужила информация о регистрации артиста в качестве индивидуального предпринимателя во Франции.