Минюст проверяет Ивана Урганта на наличие оснований для признания его иноагентом
Иван Ургант. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / urgantcom
Российскому актёру и телеведущему Ивану Урганту грозит включение в реестр иностранных агентов. Минюст РФ начал контрольные мероприятия для выявления в его деятельности соответствующих признаков. Решение о возможном включении будет принято на основании полученных данных. Информация об этом содержится в ответе Минюста на запрос депутата Госдумы Николая Новичкова, который представляет партию «Справедливая Россия — За правду».
Парламентарий обратился к министру юстиции Константину Чуйченко с запросом о возможности признания Урганта иностранным агентом. Основанием для обращения, по заявлению депутата, послужила информация о регистрации артиста в качестве индивидуального предпринимателя во Франции.
Ранее сообщалось, что депутат Новичков просит Минюст проверить Урганта на иностранное влияние. В своём письме он просил «рассмотреть возможность проверки и анализа представленных фактов для выявления потенциального иностранного влияния, финансирования и других оснований для признания господина Урганта иностранным агентом».
Напомним, 18 марта в СМИ появилась информация, что Иван Ургант зарегистрировал на своё имя ИП в Париже для производства развлекательных шоу. Утверждалось, что процедура была проведена примерно год назад. Позже шоумен опроверг сообщения о регистрации индивидуальным предпринимателем во Франции.