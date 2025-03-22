Ургант с женой купили квартиры за 600 млн рублей в центре Москвы, но за ЖКУ решили не платить

Шоумен Иван Ургант и его жена Наталья Кикнадзе оказались должниками по коммунальным платежам в трёх своих московских квартирах, общая стоимость которых составляет около 600 миллионов рублей. По данным Telegram-канала SHOT, за одну из квартир в центре Москвы на Старомонетном переулке ведущий должен заплатить 16,5 тысячи рублей. Жильё на 101 квадратный метр оценили примерно в 100 миллионов рублей.

Дон на Старомонетном переулке, где находится квартира Ивана Урганта. Обложка © SHOT

У супруги Урганта Натальи есть две просторные квартиры общей стоимостью свыше 500 миллионов рублей. Первая из них — квартира площадью 202 квадратных метра, расположенная на Спиридоновке, рядом с Патриаршими прудами. Её оценочная стоимость составляет около 200 миллионов рублей и она находится в известном «звёздном доме», где ранее жил Михаил Шац*.

Дом на улице Спиридоновка, где находится квартира Натальи Кикнадзе. Обложка © SHOT

Дом на Смоленском бульваре в Хамовниках, где находится квартира Натальи Кикнадзе. Обложка © SHOT

Вторая квартира Натальи Кикнадзе находится в Хамовниках и занимает площадь 268 квадратных метров, её стоимость оценивается в 310 миллионов рублей. Общий долг по коммунальным платежам за две квартиры жены телеведущего превышает 101 тысячу рублей.