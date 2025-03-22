Ургант с женой купили квартиры за 600 млн рублей в центре Москвы, но за ЖКУ решили не платить
SHOT: Ургант и его жена Наталья должны за ЖКУ трёх квартир почти 120 тысяч руб
Иван Ургант с женой Натальей Кикнадзе. Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / urgantcom
Шоумен Иван Ургант и его жена Наталья Кикнадзе оказались должниками по коммунальным платежам в трёх своих московских квартирах, общая стоимость которых составляет около 600 миллионов рублей. По данным Telegram-канала SHOT, за одну из квартир в центре Москвы на Старомонетном переулке ведущий должен заплатить 16,5 тысячи рублей. Жильё на 101 квадратный метр оценили примерно в 100 миллионов рублей.
Дон на Старомонетном переулке, где находится квартира Ивана Урганта. Обложка © SHOT
У супруги Урганта Натальи есть две просторные квартиры общей стоимостью свыше 500 миллионов рублей. Первая из них — квартира площадью 202 квадратных метра, расположенная на Спиридоновке, рядом с Патриаршими прудами. Её оценочная стоимость составляет около 200 миллионов рублей и она находится в известном «звёздном доме», где ранее жил Михаил Шац*.
Дом на улице Спиридоновка, где находится квартира Натальи Кикнадзе. Обложка © SHOT
Дом на Смоленском бульваре в Хамовниках, где находится квартира Натальи Кикнадзе. Обложка © SHOT
Вторая квартира Натальи Кикнадзе находится в Хамовниках и занимает площадь 268 квадратных метров, её стоимость оценивается в 310 миллионов рублей. Общий долг по коммунальным платежам за две квартиры жены телеведущего превышает 101 тысячу рублей.
Напомним, что недавно в СМИ появилась информация, что Иван Ургант открыл индивидуальное предпринимательство в Париже для создания развлекательных программ. Уточняется, что данная процедура была завершена около года назад. Также в Госдуме выразили озабоченность по поводу проверки Урганта и возможности присвоения ему статуса иноагента. Сам шоумен ответил на новости и заявил, что никуда переезжать не планирует, никакой бизнес он также начинать не собирался.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.