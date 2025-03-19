Иван Ургант ответил на сообщения о зарегистрированном на его имя ИП во Франции
Телеведущий Иван Ургант опроверг сообщения о регистрации ИП во Франции
Иван Ургант. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Информация о регистрации ИП в Париже для производства развлекательных шоу на имя Ивана Урганта не соответствует действительности. Об этом заявил сам телеведущий, опубликовав небольшое заявление в своём телеграм-канале. Он также подчеркнул, что не планирует уезжать из России.
«Итак, в быстром темпе — не переезжаю. Бизнес не начинаю», — написал Ургант.
Он добавил, что в данный момент собирается гулять с собаками по центру Москвы.
Ранее в СМИ появилась информация, что Иван Ургант зарегистрировал на своё имя ИП в Париже для производства развлекательных шоу. Сообщалось, что процедура была проведена примерно год назад. Кроме того, в Госдуме озаботились проверкой Урганта и потенциальным присвоением ему статуса иноагента.