Иван Ургант ответил на сообщения о зарегистрированном на его имя ИП во Франции

Информация о регистрации ИП в Париже для производства развлекательных шоу на имя Ивана Урганта не соответствует действительности. Об этом заявил сам телеведущий, опубликовав небольшое заявление в своём телеграм-канале. Он также подчеркнул, что не планирует уезжать из России.