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19 марта, 12:12

Иван Ургант ответил на сообщения о зарегистрированном на его имя ИП во Франции

Телеведущий Иван Ургант опроверг сообщения о регистрации ИП во Франции

Иван Ургант. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Иван Ургант. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Информация о регистрации ИП в Париже для производства развлекательных шоу на имя Ивана Урганта не соответствует действительности. Об этом заявил сам телеведущий, опубликовав небольшое заявление в своём телеграм-канале. Он также подчеркнул, что не планирует уезжать из России.

«Итак, в быстром темпене переезжаю. Бизнес не начинаю», — написал Ургант.

Он добавил, что в данный момент собирается гулять с собаками по центру Москвы.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Иван Ургант зарегистрировал на своё имя ИП в Париже для производства развлекательных шоу. Сообщалось, что процедура была проведена примерно год назад. Кроме того, в Госдуме озаботились проверкой Урганта и потенциальным присвоением ему статуса иноагента.

Мария Любицкая
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