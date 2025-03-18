В Госдуме озаботились статусом иноагента для Ивана Урганта

Депутат Госдумы Николай Новичков из партии «Справедливая Россия – За правду» обратился к министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой провести проверку на предмет возможного иностранного влияния на телеведущего Ивана Урганта. Копия этого обращения доступна нашим коллегам из РИА «Новости».

В своем письме Новичков просит «рассмотреть возможность проверки и анализа представленных фактов для выявления потенциального иностранного влияния, финансирования и других оснований для признания господина Урганта иностранным агентом».

Ранее РИА «Новости» сообщало, что Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Париже. Согласно регистрационным документам, телеведущий стал ИП 11 марта 2024 года. В качестве основной деятельности указано «производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений».