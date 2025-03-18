Иван Ургант зарегистрировал ИП по производству шоу в Париже
Иван Ургант. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Известный российский телеведущий Иван Ургант официально зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в столице Франции — Париже. Как сообщает РИА «Новости», его новая компания будет сосредоточена на организации и производстве различных шоу.
Процедура регистрации была завершена более года назад — 11 марта 2024 года. Юридический адрес фирмы расположен в одном из жилых зданий седьмого округа Парижа, неподалёку от Национального собрания Франции. Однако на фасаде дома отсутствуют какие-либо вывески, а имя Урганта не значится в списках жильцов.
Кроме того, агентство уточнило, что по тому же адресу зарегистрирована другая компания, основанная Ургантом и его супругой Натальей Кикнадзе ещё в марте 2015 года. Эта фирма занимается арендой земли и недвижимости.
Ранее стало известно о райдере Ивана Урганта для выступлений на территории России. Шоумен готов развлекать зрителей на частных мероприятиях за внушительную сумму в 6,8 миллиона рублей. За эти деньги он обещает дарить смех и радость на протяжении целых четырёх часов. Примечательно, что в его райдере отсутствуют любые алкогольные напитки.