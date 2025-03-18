Скандальному рэперу Vacio заблокировали банковские счета в России
Mash: Рэперу Vacio заблокировали последние банковские счета в РФ из-за долгов
Рэпер VACIO (настоящее имя — Николай Васильев). Фото © Facebook (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации)/ Vac1o
Рэпер VACIO (настоящее имя — Николай Васильев), известный по образу из всего одного носка на «голой вечеринке» Насти Ивлеевой, остался без денег. Все его банковские счета в России заблокировали из-за долгов: 50 тысяч рублей за коммунальные услуги и около 200 тысяч по кредитным картам, сообщает Telegram-канал Mash
Сейчас исполнитель находится в розыске у судебных приставов Екатеринбурга. Васильев взял кредиты 14 мая 2024 года незадолго до своего отъезда из страны и за день до визита в военкомат. Кроме того, за время отсутствия рэпер накопил долг по ЖКУ на квартиру. Но и это не всё! Vacio также задолжал деньги за юридические услуги, которые ему оказали во время скандала с Ивлеевой.
В конце 2023 года Vacio привлёк внимание общественности из-за скандальной «голой вечеринки», на которой он оказался самым откровенным участником. После этого события рэпера задержали на 15 суток и наложили штраф в размере 200 тысяч рублей. Музыкант осознал свою ошибку и извинился, объяснив поступок желанием удивить зрителей. В январе артиста снова задержали и он был арестован на десять суток. Тогда же он получил повестку в военкомат. Васильев заявил о готовности искупить свою вину, отдав долг Родине. В том же месяце он прошёл медкомиссию и встал на учёт в военкомате. В итоге с мая 2024 года Николай пропал из поля зрения. Сначала, после своего отъезда, он жил у друзей в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, но вскоре столкнулся с финансовыми проблемами. В результате он резко прекратил общение с друзьями и коллегами в России и перестал обновлять свои соцсети.