Скандальному рэперу Vacio заблокировали банковские счета в России

Рэпер VACIO (настоящее имя — Николай Васильев), известный по образу из всего одного носка на «голой вечеринке» Насти Ивлеевой, остался без денег. Все его банковские счета в России заблокировали из-за долгов: 50 тысяч рублей за коммунальные услуги и около 200 тысяч по кредитным картам, сообщает Telegram-канал Mash

Сейчас исполнитель находится в розыске у судебных приставов Екатеринбурга. Васильев взял кредиты 14 мая 2024 года незадолго до своего отъезда из страны и за день до визита в военкомат. Кроме того, за время отсутствия рэпер накопил долг по ЖКУ на квартиру. Но и это не всё! Vacio также задолжал деньги за юридические услуги, которые ему оказали во время скандала с Ивлеевой.