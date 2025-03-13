Конец династии: ФНС заблокировала счета «принцессы марафонов» Надин Серовски

ФНС РФ заблокировала все банковские счета блогерши Надин Серовски. «Принцесса марафонов» так и не предъявила налоговую декларацию по ИП, сообщает SHOT.

«Надежда всех женщин», как ивановская блогерша сама себя называет, начала гаснуть ещё в декабре 2024 года. Тогда налоговая потребовала от неё предоставить бухгалтерскую отчётность ИП, но ответа не получила. Часть счетов в ответ заблокировали, а сегодня довели дело до конца.

Надежда Артамонова (настоящее имя) всё ещё зарабатывает в РФ деньги на своём открытом в феврале 2025 года ООО «Надин Надин», оно предоставляет услуги рекламных агентств. Также у неё есть компания «Феномен бьюти» — с 2023 года. А в начале марта у неё появилась ещё и собственная линейка косметики. Кроме того, Серовски, как и многие блогеры, имеет доход с продажи рекламы. Две сторис у неё можно купить за 300 тысяч рублей, а обзорник на 10 сторис она сделает за 1,1 миллиона рублей. В прейскурант также входят рекламные рилс-ролики за 900 тысяч и комбо: рилс + 4 сторис за 1,2 миллиона рублей.

Серовски слиняла в Дубай в 2023 году, когда её «медийную мать» Елену Блиновскую настигли проблемы с налогами. Вместе с Надин там живёт её дочка, а старший сын блогерши в прошлом году пошёл в первый класс, он живёт с отцом. Из ОАЭ она возвращаться не планирует.