«Есть все шансы»: Блогерше Митрошиной предрекли судьбу Блиновской

«На данный момент Сашу Митрошину задержали по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК, а именно за легализацию (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления», — пояснил специалист в беседе с NEWS.ru.

Остапенко объяснил, что по этой статье Митрошиной может грозить до семи лет лишения свободы. По его словам, у блогера есть все шансы повторить печальную судьбу Блиновской, то есть, получить реальный срок и отправиться за решётку.