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8 марта, 12:55

«Есть все шансы»: Блогерше Митрошиной предрекли судьбу Блиновской

Юрист Остапенко: Блогер Митрошина рискует повторить судьбу Блиновской

Александра Митрошина и Елена Блиновская. Обложка © VK / alexandramitroshina_vk, Life.ru

Александра Митрошина и Елена Блиновская. Обложка © VK / alexandramitroshina_vk, Life.ru

Блогер Александра Митрошина может повторить судьбу «королевы марафонов» Елены Блиновской, которую приговорили к пяти годам колонии. Об этом заявил член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко.

«На данный момент Сашу Митрошину задержали по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК, а именно за легализацию (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления», — пояснил специалист в беседе с NEWS.ru.

Остапенко объяснил, что по этой статье Митрошиной может грозить до семи лет лишения свободы. По его словам, у блогера есть все шансы повторить печальную судьбу Блиновской, то есть, получить реальный срок и отправиться за решётку.

Кто такая блогерша Митрошина, которой грозит 10 лет за отмывание 127 млн рублей
Кто такая блогерша Митрошина, которой грозит 10 лет за отмывание 127 млн рублей

Напомним, что Александру Митрошину задержали 7 марта в Краснодарском крае. По предварительным данным, она «отмыла» более 127 миллионов рублей через приобретение недвижимости в Москве. Перед задержанием блогер пошутила на тему неуплаты налогов. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы. 8 марта её доставили на допрос в СК.

Дарья Нарыкова
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