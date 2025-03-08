«Есть все шансы»: Блогерше Митрошиной предрекли судьбу Блиновской
Юрист Остапенко: Блогер Митрошина рискует повторить судьбу Блиновской
Александра Митрошина и Елена Блиновская. Обложка © VK / alexandramitroshina_vk, Life.ru
Блогер Александра Митрошина может повторить судьбу «королевы марафонов» Елены Блиновской, которую приговорили к пяти годам колонии. Об этом заявил член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко.
«На данный момент Сашу Митрошину задержали по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК, а именно за легализацию (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления», — пояснил специалист в беседе с NEWS.ru.
Остапенко объяснил, что по этой статье Митрошиной может грозить до семи лет лишения свободы. По его словам, у блогера есть все шансы повторить печальную судьбу Блиновской, то есть, получить реальный срок и отправиться за решётку.
Напомним, что Александру Митрошину задержали 7 марта в Краснодарском крае. По предварительным данным, она «отмыла» более 127 миллионов рублей через приобретение недвижимости в Москве. Перед задержанием блогер пошутила на тему неуплаты налогов. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы. 8 марта её доставили на допрос в СК.