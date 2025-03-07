Блогерша Митрошина маскировала отмывание своих миллионов покупкой квартир

Александра Митрошина скрывала отмывание своих миллионов рублей через приобретение недвижимости. Нелегально заработанные деньги от марафонов блогерши были вложены в офисные помещения и квартиры по договору долевого участия, сообщает SHOT.

Помещение на Большой Дмитровке, которое Митрошина собиралась купить. Видео © Пресс-служба столичного СК

По данным телеграм-канала, попалась Митрошина, когда покупала помещения в здание на Большой Дмитровке в Москве за 60 миллионов рублей. Её схемку вскрыли следователи. Предварительно, блогерша прилетела в Россию из Дубая, чтобы совершить очередную сделку.

С 2020 по 2022 год у Митрошиной было своё ИП с лимитом дохода в 150 миллионов рублей и упрощённой системой налогообложения. В рамках этого бизнеса она продавала курсы для начинающих инфлюенсеров, обучая их ведению блога и заработку «красивых денег». Однако фактические поступления превышали лимиты, установленные для упрощённого налогообложения. Средства поступали на три аффилированных индивидуальных предпринимателя, а суммы, превышающие лимит, маскировались под покупку недвижимости через договоры долевого участия.