Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 15:27

Блогерша Митрошина маскировала отмывание своих миллионов покупкой квартир

SHOT: Митрошина скрывала отмывание миллионов через приобретение недвижимости

Александра Митрошина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina

Александра Митрошина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina

Александра Митрошина скрывала отмывание своих миллионов рублей через приобретение недвижимости. Нелегально заработанные деньги от марафонов блогерши были вложены в офисные помещения и квартиры по договору долевого участия, сообщает SHOT.

Помещение на Большой Дмитровке, которое Митрошина собиралась купить. Видео © Пресс-служба столичного СК

По данным телеграм-канала, попалась Митрошина, когда покупала помещения в здание на Большой Дмитровке в Москве за 60 миллионов рублей. Её схемку вскрыли следователи. Предварительно, блогерша прилетела в Россию из Дубая, чтобы совершить очередную сделку.

С 2020 по 2022 год у Митрошиной было своё ИП с лимитом дохода в 150 миллионов рублей и упрощённой системой налогообложения. В рамках этого бизнеса она продавала курсы для начинающих инфлюенсеров, обучая их ведению блога и заработку «красивых денег». Однако фактические поступления превышали лимиты, установленные для упрощённого налогообложения. Средства поступали на три аффилированных индивидуальных предпринимателя, а суммы, превышающие лимит, маскировались под покупку недвижимости через договоры долевого участия.

Ранее сообщалось, что Александру Митрошину задержали по делу об уклонении от налогов. Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По версии следствия, Митрошина не доплатила налогов на сумму более 127 миллионов рублей.

Блогерше Митрошиной грозит 10 лет тюрьмы
Блогерше Митрошиной грозит 10 лет тюрьмы
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar