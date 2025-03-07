Блогерша Саша Митрошина задержана в Краснодарском крае
Блогер Александра Митрошина. Обложка © VK / alexandramitroshina_vk
Блогерша Саша Митрошина задержана в Краснодарском крае. Её подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере. Предварительно, звезда «отмыла» более 127 млн рублей через покупку недвижимости в Москве.
Против 30-летней блогерши возбудили уголовное дело. В ближайшее время её доставят в столицу на допрос.
«По данным следствия, Митрошина приобрела свыше 127 млн рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов). В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, она легализовала их часть путем покупки объекта недвижимости в городе Москве», — рассказали в ГСУ СК РФ.
Напомним, ещё в марте 2023 года Следком возбуждал против Митрошиной уголовное дело, однако уже в мае она погасила основную часть долга в 127 миллионов рублей. В январе 2024 года у Митрошиной появилась новая задолженность на 145 миллионов, а в июне счётчик остановился на 96 миллионах. Ей грозила блокировка счетов. Но летом блогерша погасила долг, и её счета разблокировали.