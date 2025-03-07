Блогерша Саша Митрошина задержана в Краснодарском крае. Её подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере. Предварительно, звезда «отмыла» более 127 млн рублей через покупку недвижимости в Москве.

Против 30-летней блогерши возбудили уголовное дело. В ближайшее время её доставят в столицу на допрос.