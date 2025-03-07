Блогерше Митрошиной грозит 10 лет тюрьмы
Александра Митрошина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina
Сегодня в аэропорту Сочи была задержана блогерша Митрошина, сообщает SHOT. Она вернулась из Дубая и теперь столкнулась с серьёзными обвинениями, которые могут привести к десяти годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.
В 2023 году против Митрошиной было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Как и её коллега Лерчек, она использовала упрощённую систему налогообложения, но при этом выводила доходы от продажи своих курсов, значительно превышающие установленный лимит, через связанные индивидуальные предпринимательства. В результате она скрыла от налоговых органов сумму в 127 миллионов рублей. Хотя блогерша начала возвращать деньги в ФНС, это не помогло ей избежать последствий.
Ранее она с гордостью заявляла о своих заработках, утверждая, что может зарабатывать до 140 миллионов рублей всего за час. После начала специальной военной операции Митрошина переехала в Дубай.
Напомним, ещё в марте 2023 года Следком возбудил против блогерши Митрошиной уголовное дело, однако уже в мае она погасила основную часть долга в 127 миллионов рублей. В январе 2024 у Митрошиной появилась новая задолженность на 145 миллионов, а в июне счётчик остановился на 96 миллионах. Ей грозила блокировка счетов. Летом того же года она погасила долги.