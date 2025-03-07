Блогерше Митрошиной грозит 10 лет тюрьмы

Сегодня в аэропорту Сочи была задержана блогерша Митрошина , сообщает SHOT. Она вернулась из Дубая и теперь столкнулась с серьёзными обвинениями, которые могут привести к десяти годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

В 2023 году против Митрошиной было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Как и её коллега Лерчек, она использовала упрощённую систему налогообложения, но при этом выводила доходы от продажи своих курсов, значительно превышающие установленный лимит, через связанные индивидуальные предпринимательства. В результате она скрыла от налоговых органов сумму в 127 миллионов рублей. Хотя блогерша начала возвращать деньги в ФНС, это не помогло ей избежать последствий.