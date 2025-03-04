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4 марта, 07:00

Опубликован список имущества Блиновских на миллиард, который перейдёт государству

Государству перейдёт дом Блиновской в Истре, квартира в Москве и её Bentley

Елена и Алексей Блиновские. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Елена и Алексей Блиновские. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

После вынесения приговора Елене Блиновской имущество и самой королевы марафонов, и её мужа Алексея перейдёт государству. SHOT публикует список — чем владели блогерша и её супруг.

На Елену Блиновскую были оформлены:

  • Земельный участок в подмосковной Истре, стоимость — около 41,7 млн рублей.
  • Дом в подмосковной Истре, стоимость — около 590 млн рублей.
  • Два помещения на Серпуховском Валу в Москве, стоимость — около 4,3 млн рублей.
  • Квартира на Серпуховском Валу в Москве, стоимость — около 44,9 млн рублей.
  • Автомобиль Bentley Continental, стоимость — около 23 млн рублей.
  • Автомобиль Bentley Continental, стоимость — около 23 млн рублей.
  • Автомобиль Lamborghini Urus, стоимость — около 24,9 млн рублей.

На Алексея Блиновского были оформлены:

  • Квартира на Серпуховском Валу в Москве, стоимость — около 101 млн рублей.
  • Девять земельных участков и четыре дома в Алуште в посёлке Семидворье, стоимость — около 222,4 млн рублей.
  • Девятнадцать земельных участков и восемь домов в деревне Серково Костромской области, стоимость — около 16 млн рублей.
  • Три земельных участка и три здания в деревне Деревенька Ярославской области, стоимость — около 5,8 млн рублей.
  • Четыре машино-места в Москве на Серпуховском Валу в Москве, стоимость — около 12 млн рублей.
  • Четыре земельных участка в Теучежском районе Республики Адыгея, стоимость — около 3 млн рублей.

Помимо того, в доход государства передали моторную лодку, гидроцикл, несколько автомобилей, прицепы, мотоцикл и денежные счета.

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Напомним, 3 февраля Савёловский районный суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима по делу о неуплате налогов. Также её оштрафовали на один миллион рублей и на четыре года запретили ей заниматься коммерческой деятельностью, а всё её имущество изъяли в пользу государства.

Александра Вишнякова
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