Опубликован список имущества Блиновских на миллиард, который перейдёт государству
Государству перейдёт дом Блиновской в Истре, квартира в Москве и её Bentley
Елена и Алексей Блиновские. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
После вынесения приговора Елене Блиновской имущество и самой королевы марафонов, и её мужа Алексея перейдёт государству. SHOT публикует список — чем владели блогерша и её супруг.
На Елену Блиновскую были оформлены:
- Земельный участок в подмосковной Истре, стоимость — около 41,7 млн рублей.
- Дом в подмосковной Истре, стоимость — около 590 млн рублей.
- Два помещения на Серпуховском Валу в Москве, стоимость — около 4,3 млн рублей.
- Квартира на Серпуховском Валу в Москве, стоимость — около 44,9 млн рублей.
- Автомобиль Bentley Continental, стоимость — около 23 млн рублей.
- Автомобиль Bentley Continental, стоимость — около 23 млн рублей.
- Автомобиль Lamborghini Urus, стоимость — около 24,9 млн рублей.
На Алексея Блиновского были оформлены:
- Квартира на Серпуховском Валу в Москве, стоимость — около 101 млн рублей.
- Девять земельных участков и четыре дома в Алуште в посёлке Семидворье, стоимость — около 222,4 млн рублей.
- Девятнадцать земельных участков и восемь домов в деревне Серково Костромской области, стоимость — около 16 млн рублей.
- Три земельных участка и три здания в деревне Деревенька Ярославской области, стоимость — около 5,8 млн рублей.
- Четыре машино-места в Москве на Серпуховском Валу в Москве, стоимость — около 12 млн рублей.
- Четыре земельных участка в Теучежском районе Республики Адыгея, стоимость — около 3 млн рублей.
Помимо того, в доход государства передали моторную лодку, гидроцикл, несколько автомобилей, прицепы, мотоцикл и денежные счета.
Напомним, 3 февраля Савёловский районный суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима по делу о неуплате налогов. Также её оштрафовали на один миллион рублей и на четыре года запретили ей заниматься коммерческой деятельностью, а всё её имущество изъяли в пользу государства.