Опубликован список имущества Блиновских на миллиард, который перейдёт государству

После вынесения приговора Елене Блиновской имущество и самой королевы марафонов, и её мужа Алексея перейдёт государству. SHOT публикует список — чем владели блогерша и её супруг.

Напомним, 3 февраля Савёловский районный суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима по делу о неуплате налогов. Также её оштрафовали на один миллион рублей и на четыре года запретили ей заниматься коммерческой деятельностью, а всё её имущество изъяли в пользу государства.