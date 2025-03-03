Квартиры, дома, автомобили: Имущество Блиновской ушло государству

Имущество блогерши Елены Блиновской в нескольких регионах России обратят в пользу государства. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала Савёловского суда.

Под изъятие попадает: загородный дом в подмосковной Истре, квартира на Серпуховском валу, дом в крымской Ялте, имущество в Марий Эл и в Адыгее. Государству также перейдёт автопарк «королевы»: моторная лодка, гидроцикл, автомобили Mitsubishi, мотоцикл, прицепы к авто. Помимо того, с Блиновской взыскано 587 миллионов рублей.