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Регион
3 марта, 11:36

Квартиры, дома, автомобили: Имущество Блиновской ушло государству

Суд обратил в доход государства имущество Блиновской

Имущество блогерши Елены Блиновской в нескольких регионах России обратят в пользу государства. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала Савёловского суда.

Блиновская в зале суда. Видео © Life.ru

Под изъятие попадает: загородный дом в подмосковной Истре, квартира на Серпуховском валу, дом в крымской Ялте, имущество в Марий Эл и в Адыгее. Государству также перейдёт автопарк «королевы»: моторная лодка, гидроцикл, автомобили Mitsubishi, мотоцикл, прицепы к авто. Помимо того, с Блиновской взыскано 587 миллионов рублей.

«Гражданский иск удовлетворить», — огласила решение судья Анна Козлова.

Появилось видео реакции Елены Блиновской на приговор
Появилось видео реакции Елены Блиновской на приговор

Напомним, «королеву марафонов» задержали весной 2023 года на границе с Белоруссией при попытке покинуть Россию на арендованном авто. Известно, что тогда ФНС нашла у неё почти миллиард рублей неуплаченных налогов. Спустя год «королева марафонов» оплатила свыше 140 миллионов рублей, но из-за пеней долг рос. 1 августа прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогерши, а на следующий день после этого стало известно, что Блиновская распродаёт квартиры и автопарк, чтобы погасить долги. В итоге её приговорили к пяти годам колонии общего режима. Следствие и суд установили, что блогерша при посредничестве своего мужа Алексея уклонилась от уплаты налогов в особо крупном размере — 906 млн рублей. Затем Блиновские легализовали часть денег — 716 млн рублей.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
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