Появилось видео реакции Елены Блиновской на приговор
Появилось видео с реакцией блогерши Елены Блиновской на вынесенный ей приговор — пять лей колонии общего режима. Как видно на кадрах, королева марафонов, смотрит в одну точку и много моргает.
Реакция Елены Блиновской на приговор её к пяти годам колонии. Видео ©
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Савёловский районный суд столицы также приговорил Блиновскую к штрафу в размере 1 млн рублей и лишил её права заниматься коммерческой деятельностью в течение четырёх лет.
Следствие и суд установили, что блогерша при посредничестве своего мужа Алексея уклонилась от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере — 906 млн рублей. Затем Блиновские легализовали часть денег — 716 млн рублей. Блогерша также приобрела доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных компаний и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций, чтобы легализовать деньги.
Напомним, Блиновскую задержали весной 2023 года на границе с Белоруссией при попытке покинуть Россию на арендованном авто. Сообщалось, что тогда ФНС нашла у неё почти миллиард рублей неуплаченных налогов. Спустя год "королева марафонов" оплатила свыше 140 миллионов рублей, но из-за пеней долг рос. 1 августа прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогерши, а на следующий день после этого стало известно, что Блиновская распродаёт квартиры и автопарк, чтобы погасить долги.
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