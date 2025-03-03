Появилось видео реакции Елены Блиновской на приговор

Появилось видео с реакцией блогерши Елены Блиновской на вынесенный ей приговор — пять лей колонии общего режима. Как видно на кадрах, королева марафонов, смотрит в одну точку и много моргает.

Реакция Елены Блиновской на приговор её к пяти годам колонии. Видео © Life.ru

Савёловский районный суд столицы также приговорил Блиновскую к штрафу в размере 1 млн рублей и лишил её права заниматься коммерческой деятельностью в течение четырёх лет.