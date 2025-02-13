Блиновской предложили работу после выхода из колонии

Блогерша Елена Блиновская может стать преподавателем сразу после того, как отсидит назначенный срок. Она уже получила предложение о работе. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Савёловского районного суда Москвы, где проходит заседание.

Уточняется, что «королеву марафонов» пригласили в Центр гештальт-терапии, где она ранее училась. Правда робу на деловой костюм она сможет сменить только после выхода на свободу.