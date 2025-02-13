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13 февраля, 14:37

Блиновской предложили работу после выхода из колонии

Елена Блиновская может стать преподавателем гештальт-центра после отсидки

Блогерша Елена Блиновская может стать преподавателем сразу после того, как отсидит назначенный срок. Она уже получила предложение о работе. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Савёловского районного суда Москвы, где проходит заседание.

Уточняется, что «королеву марафонов» пригласили в Центр гештальт-терапии, где она ранее училась. Правда робу на деловой костюм она сможет сменить только после выхода на свободу.

Суд обязал семью Блиновских вернуть банку полмиллиарда рублей
Суд обязал семью Блиновских вернуть банку полмиллиарда рублей

Ранее Life.ru сообщал, что прокурор потребовал шесть лет колонии для Блиновской, штраф в 1,5 миллиона рублей и пятилетний запрет на ведение бизнеса. Он подчеркнул, что блогерша осознавала свои действия, уклоняясь от уплаты налогов. По версии обвинения, «Королева марафонов» создала несколько юридических лиц, которые функционировали как единое целое. В результате она работала по упрощённой схеме и недоплатила почти 1 миллиард рублей налогов.

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Life.ru

Александра Мышляева
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