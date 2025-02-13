Блиновской предложили работу после выхода из колонии
Елена Блиновская может стать преподавателем гештальт-центра после отсидки
Блогерша Елена Блиновская может стать преподавателем сразу после того, как отсидит назначенный срок. Она уже получила предложение о работе. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Савёловского районного суда Москвы, где проходит заседание.
Уточняется, что «королеву марафонов» пригласили в Центр гештальт-терапии, где она ранее училась. Правда робу на деловой костюм она сможет сменить только после выхода на свободу.
Ранее Life.ru сообщал, что прокурор потребовал шесть лет колонии для Блиновской, штраф в 1,5 миллиона рублей и пятилетний запрет на ведение бизнеса. Он подчеркнул, что блогерша осознавала свои действия, уклоняясь от уплаты налогов. По версии обвинения, «Королева марафонов» создала несколько юридических лиц, которые функционировали как единое целое. В результате она работала по упрощённой схеме и недоплатила почти 1 миллиард рублей налогов.
Life.ru