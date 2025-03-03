Королеве марафонов Елене Блиновской дали 5 лет колонии
Елена Блиновская. Фото © Life.ru
Королеве марафонов Елене Блиновской вынесли приговор по делу о миллиардном долге по налогам. Блогерша получила 5 лет колонии общего режима.
Также Блиновскую оштрафовали на 1 миллион рублей и на 4 года запретили ей заниматься коммерческой деятельностью.
При этом прокурор просил для Блиновской шесть лет заключения, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет. На прошлом заседании блогерша раскаялась и попросила отсрочку, чтобы не расставаться с детьми, а свои ошибки назвала поправимыми. Также она отказалась от последнего слова перед приговором.