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3 марта, 11:16

Королеве марафонов Елене Блиновской дали 5 лет колонии

Елена Блиновская. Фото © Life.ru

Елена Блиновская. Фото © Life.ru

Королеве марафонов Елене Блиновской вынесли приговор по делу о миллиардном долге по налогам. Блогерша получила 5 лет колонии общего режима.

Также Блиновскую оштрафовали на 1 миллион рублей и на 4 года запретили ей заниматься коммерческой деятельностью.

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При этом прокурор просил для Блиновской шесть лет заключения, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет. На прошлом заседании блогерша раскаялась и попросила отсрочку, чтобы не расставаться с детьми, а свои ошибки назвала поправимыми. Также она отказалась от последнего слова перед приговором.

Александра Вишнякова
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