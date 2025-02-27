Елена Блиновская отказалась от последнего слова перед приговором. Сегодня в суде проходили прения сторон по её делу. Блогерша раскаялась и попросила отсрочку, чтобы не расставаться с детьми, а также назвала свои ошибки поправимыми.

«Мои ошибки не являются фатальными. Мои ошибки точно поправимы. Я думаю, что я и моя семья уже достаточно пострадали.... Я соблюдаю все договорённости, и в моей жизни никогда не было человека, которому я должна была денег. И в связи с этим я думаю, что озвученное здесь вполне поправимо и у меня есть шанс», — заключила блогер, выступая в суде.

Приговор «королеве марафонов» вынесут в понедельник, 3 марта.