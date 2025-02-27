Елена Блиновская отказалась от последнего слова перед приговором
Елена Блиновская в суде. Фото © Life.ru
Елена Блиновская отказалась от последнего слова перед приговором. Сегодня в суде проходили прения сторон по её делу. Блогерша раскаялась и попросила отсрочку, чтобы не расставаться с детьми, а также назвала свои ошибки поправимыми.
«Мои ошибки не являются фатальными. Мои ошибки точно поправимы. Я думаю, что я и моя семья уже достаточно пострадали.... Я соблюдаю все договорённости, и в моей жизни никогда не было человека, которому я должна была денег. И в связи с этим я думаю, что озвученное здесь вполне поправимо и у меня есть шанс», — заключила блогер, выступая в суде.
Приговор «королеве марафонов» вынесут в понедельник, 3 марта.
Напомним, прокурор требует для Блиновской шесть лет заключения, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет. На прошлом заседании Блиновская разрыдалась после выступления своего адвоката, который рассказал, что «королева марафонов» выйдет на свободу, когда её сыну будет 20 лет, если суд всё же примет сторону обвинения.