«Королева марафонов» Блиновская просит не сажать её за серые схемы с налогами на 1 млрд
Адвокат Елены Блиновской просит освободить её за истечением сроков давности
Елена Блиновская. Фото © Life.ru
«Королеву марафонов» Елену Блиновскую просят освободить от наказания за серые схемы с налогами в связи с истечением сроков давности. С ходатайством в суде сейчас попросила защита блогерши, которую обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Этом сообщает корреспондент Life.ru с заседания.
«Прошу суд освободить мою подзащитную Блиновскую по истечении срока давности привлечения к уголовной ответственности» — обратился защитник к суду.
Напомним, суд наложил арест на недвижимость Елены Блиновской и её дорогие автомобили. Тем не менее этого имущества недостаточно для погашения долга по налогам, превышающего 1,1 млрд рублей. В связи с этим в ноябре суд признал блогершу банкротом, после чего ФНС поставила на паузу взыскание с неё задолженности. Прокурор же запросил для Блиновской шесть лет тюремного заключения, штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет на ведение коммерческой деятельности на срок пять лет.