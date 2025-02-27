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Регион
27 февраля, 12:35

«‎Королева марафонов» Блиновская просит не сажать её за серые схемы с налогами на 1 млрд

Адвокат Елены Блиновской просит освободить её за истечением сроков давности

Елена Блиновская. Фото © Life.ru

Елена Блиновская. Фото © Life.ru

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую просят освободить от наказания за серые схемы с налогами в связи с истечением сроков давности. С ходатайством в суде сейчас попросила защита блогерши, которую обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Этом сообщает корреспондент Life.ru с заседания.

«Прошу суд освободить мою подзащитную Блиновскую по истечении срока давности привлечения к уголовной ответственности» — обратился защитник к суду.

Блиновская разрыдалась в суде после слов защиты о её сыне
Блиновская разрыдалась в суде после слов защиты о её сыне

Напомним, суд наложил арест на недвижимость Елены Блиновской и её дорогие автомобили. Тем не менее этого имущества недостаточно для погашения долга по налогам, превышающего 1,1 млрд рублей. В связи с этим в ноябре суд признал блогершу банкротом, после чего ФНС поставила на паузу взыскание с неё задолженности. Прокурор же запросил для Блиновской шесть лет тюремного заключения, штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет на ведение коммерческой деятельности на срок пять лет.

Наталья Афонина
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