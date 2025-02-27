«‎Королева марафонов» Блиновская просит не сажать её за серые схемы с налогами на 1 млрд

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую просят освободить от наказания за серые схемы с налогами в связи с истечением сроков давности. С ходатайством в суде сейчас попросила защита блогерши, которую обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Этом сообщает корреспондент Life.ru с заседания.