Суд арестовал недвижимость Елены Блиновской и её элитные автомобили

Московский арбитражный суд принял обеспечительные меры по делу о банкротстве Елены Блиновской. На её имущество наложен арест. Среди объектов недвижимость в Москве, Подмосковье и Крыму, а также автомобили Bentley и Lamborghini, следует из опубликованного определения суда.

Ходатайство финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной гласит, что под арест попал участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке «Миллениум парк» в городском округе Истра, три помещения в Москве, на улице Серпуховской вал (одно из них кадастровой стоимостью свыше 15 миллионов рублей), земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 миллионов рублей и Lamborghini Urus (около 25 миллионов рублей).