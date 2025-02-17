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Регион
17 февраля, 12:07

Суд арестовал недвижимость Елены Блиновской и её элитные автомобили

Московский арбитражный суд принял обеспечительные меры по делу о банкротстве Елены Блиновской. На её имущество наложен арест. Среди объектов недвижимость в Москве, Подмосковье и Крыму, а также автомобили Bentley и Lamborghini, следует из опубликованного определения суда.

Ходатайство финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной гласит, что под арест попал участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке «Миллениум парк» в городском округе Истра, три помещения в Москве, на улице Серпуховской вал (одно из них кадастровой стоимостью свыше 15 миллионов рублей), земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 миллионов рублей и Lamborghini Urus (около 25 миллионов рублей).

Блиновская разрыдалась в суде после слов защиты о её сыне
Блиновская разрыдалась в суде после слов защиты о её сыне

Напомним, ранее прокурор потребовал для Блиновской наказание в виде шести лет заключения, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет. Также ей снизили исковые требования на более чем 300 млн рублей. Около 330 млн рублей блогерша заплатила налоговой, пока сидела в СИЗО. Тем временем апелляционный суд оставил без изменений решение о её банкротстве. Сообщается, что ей не хватит всего имущества, чтобы выплатить долг более миллиарда рублей.

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Life.ru

Николай Рюмин
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