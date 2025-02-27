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27 февраля, 12:33

«Моя главная обязанность — быть рядом с детьми»: Блиновская в суде раскаялась и попросила отсрочку

Блиновская раскаялась в суде и попросила не разлучать её с детьми

Блогерша Елена Блиновская на очередном заседании по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов раскаялась. Она попросила судью дать ей отсрочку и не разлучать с несовершеннолетними детьми, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.

Блиновская в зале суда. Видео © Life.ru

«Раскаиваюсь. Я хотела бы сказать, наверное, только одно. Инкриминируемые мне статьи подразумевают и иные виды наказания, помимо лишения свободы. И учитывая то, что наказание повлияет не только на мою семью, моих детей, старшего сына, который оканчивает 9-й класс, близнецов, которые учатся в средней школе, дочь, которой скоро исполнится пять лет. Я прошу даже в случае самого сурового наказания не исключать возможность применения 82-й статьи УК РФ, потому что в первую очередь, конечно, моя главная обязанность — быть рядом с собственными детьми и заниматься непосредственно их воспитанием. У меня всё, ваша честь», — заявила Блиновская в зале суда.

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Напомним, прокурор потребовал дать Блиновской шесть лет заключения, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет. Кроме того, ей снизили исковые требования на более чем 300 млн рублей. Апелляционный суд оставил без изменений решение о её банкротстве. На прошлом заседании Блиновская разрыдалась после выступления своего адвоката, который рассказал, что «королева марафонов» выйдет на свободу, когда её сыну будет 20 лет, если суд всё же примет сторону обвинения.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
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