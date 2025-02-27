«Моя главная обязанность — быть рядом с детьми»: Блиновская в суде раскаялась и попросила отсрочку

«Раскаиваюсь. Я хотела бы сказать, наверное, только одно. Инкриминируемые мне статьи подразумевают и иные виды наказания, помимо лишения свободы. И учитывая то, что наказание повлияет не только на мою семью, моих детей, старшего сына, который оканчивает 9-й класс, близнецов, которые учатся в средней школе, дочь, которой скоро исполнится пять лет. Я прошу даже в случае самого сурового наказания не исключать возможность применения 82-й статьи УК РФ, потому что в первую очередь, конечно, моя главная обязанность — быть рядом с собственными детьми и заниматься непосредственно их воспитанием. У меня всё, ваша честь», — заявила Блиновская в зале суда.