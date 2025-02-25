Земля, элитные ружья, вездеход: Суд арестовал имущество Блиновского на 1,4 миллиарда

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и счета мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея на сумму 1,4 млрд рублей. В список арестованного вошли его доли в восьми организациях и многое другое, передаёт телеграм-канал Mash.

Так, например, суд арестовал мотоцикл Harley-Davidson стоимостью около 4 млн рублей, а также УАЗ-буханку с семью прицепами ценой 2 млн рублей.

Ещё были арестованы два охотничьих ружья Beretta 686 Silver Pigeon I и Benelli Vinci Black 12/76, которые суммарно стоят примерно миллион рублей. Теперь Блиновский не покатается и на вездеходе-амфибии Sherp за 10 млн рублей и двух гидроциклах BRP Sea-Doo RXT X300 за 6 млн рублей. Кроме того, арестована аэролодка «Фантом» стоимостью 7 млн рублей.

В список вошли многочисленные объекты недвижимости и земельные участки. Арбитражный суд Ярославской области, в свою очередь, приостановил производство по делу о признании Блиновского банкротом.