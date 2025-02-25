Земля, элитные ружья, вездеход: Суд арестовал имущество Блиновского на 1,4 миллиарда
Суд арестовал имущество Блиновского на сумму 1,4 млрд
Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и счета мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея на сумму 1,4 млрд рублей. В список арестованного вошли его доли в восьми организациях и многое другое, передаёт телеграм-канал Mash.
Так, например, суд арестовал мотоцикл Harley-Davidson стоимостью около 4 млн рублей, а также УАЗ-буханку с семью прицепами ценой 2 млн рублей.
Ещё были арестованы два охотничьих ружья Beretta 686 Silver Pigeon I и Benelli Vinci Black 12/76, которые суммарно стоят примерно миллион рублей. Теперь Блиновский не покатается и на вездеходе-амфибии Sherp за 10 млн рублей и двух гидроциклах BRP Sea-Doo RXT X300 за 6 млн рублей. Кроме того, арестована аэролодка «Фантом» стоимостью 7 млн рублей.
В список вошли многочисленные объекты недвижимости и земельные участки. Арбитражный суд Ярославской области, в свою очередь, приостановил производство по делу о признании Блиновского банкротом.
Напомним, что ранее суд арестовал недвижимость Елены Блиновской и её элитные автомобили. Однако ей всё равно не хватит имущества, чтобы выплатить долг в размере более миллиарда рублей. Тем временем прокурор потребовал для Блиновской наказание в виде шести лет заключения, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет.
Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов. По версии следствия, блогерша, оказывая информационные услуги в Сети, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019–2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Следствие вменяет ей «уклонение физлица от уплаты налогов», «отмывание средств, приобретённых преступным путём» и «неправомерный оборот средств платежей».
ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда