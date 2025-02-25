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25 февраля, 14:45

Земля, элитные ружья, вездеход: Суд арестовал имущество Блиновского на 1,4 миллиарда

Суд арестовал имущество Блиновского на сумму 1,4 млрд

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и счета мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея на сумму 1,4 млрд рублей. В список арестованного вошли его доли в восьми организациях и многое другое, передаёт телеграм-канал Mash.

Так, например, суд арестовал мотоцикл Harley-Davidson стоимостью около 4 млн рублей, а также УАЗ-буханку с семью прицепами ценой 2 млн рублей.

Ещё были арестованы два охотничьих ружья Beretta 686 Silver Pigeon I и Benelli Vinci Black 12/76, которые суммарно стоят примерно миллион рублей. Теперь Блиновский не покатается и на вездеходе-амфибии Sherp за 10 млн рублей и двух гидроциклах BRP Sea-Doo RXT X300 за 6 млн рублей. Кроме того, арестована аэролодка «Фантом» стоимостью 7 млн рублей.

В список вошли многочисленные объекты недвижимости и земельные участки. Арбитражный суд Ярославской области, в свою очередь, приостановил производство по делу о признании Блиновского банкротом.

Lamborghini Urus «королевы марафонов» на самом деле не принадлежит Блиновской
Lamborghini Urus «королевы марафонов» на самом деле не принадлежит Блиновской

Напомним, что ранее суд арестовал недвижимость Елены Блиновской и её элитные автомобили. Однако ей всё равно не хватит имущества, чтобы выплатить долг в размере более миллиарда рублей. Тем временем прокурор потребовал для Блиновской наказание в виде шести лет заключения, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет.

Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов. По версии следствия, блогерша, оказывая информационные услуги в Сети, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019–2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Следствие вменяет ей «уклонение физлица от уплаты налогов», «отмывание средств, приобретённых преступным путём» и «неправомерный оборот средств платежей».

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда

Полина Никифорова
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