Lamborghini Urus «королевы марафонов» на самом деле не принадлежит Блиновской

Спортивный кроссовер Lamborghini Urus, который был арестован в рамках дела о банкротстве блогера Елены Блиновской, на самом деле не является её собственностью. Как пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы, автомобиль был оформлен на ИП через лизинговую компанию.

Стоимость итальянского внедорожника составляет почти 25 миллионов рублей. Он остаётся в собственности компании «РЕСО-лизинг». До своего ареста Блиновская исправно вносила платежи, однако после задержания средства перестали поступать на счёт владельца машины. В ответ лизинговая компания подала в Савёловский суд Москвы ходатайство о снятии ареста с автомобиля, чтобы вернуть его себе. Однако служители Фемиды отклонили эту просьбу.