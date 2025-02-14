Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 февраля, 12:34

Арестованное имущество «королевы марафонов» перевалило за сумму с девятью нулями

Mash оценил сумму арестованного имущества семьи Блиновских в миллиард рублей

Елена и Алексей Блиновские. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Елена и Алексей Блиновские. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Общая стоимость арестованного имущества Елены Блиновской и её семьи превышает один миллиард рублей. В эту сумму входят квартиры, дома, автомобили и более 50 земельных участков, расположенных по всей территории России, информирует Mash.

Семья Блиновских сделала значительные инвестиции в активы на Крымском полуострове, где их рыночная стоимость составляет более 300 миллионов рублей. В этом регионе они владеют 17 участками в курортном посёлке Семидворье, который находится всего в 10 километрах от Алушты на побережье Чёрного моря. Также у них есть земельный участок в Ялте площадью 500 квадратных метров, оценённый в 13 миллионов рублей.

В Москве, если верить телеграмм-каналу, их недвижимость оценивается примерно в 200 миллионов рублей. В этот пакет входит роскошная четырёхкомнатная квартира в престижном жилом комплексе «Донской Олимп» (132 кв. м, 109 млн рублей), а также двухкомнатная квартира (58 кв. м, 54 млн рублей). Кроме того, они владеют четырьмя парковочными местами за 10,6 миллиона рублей и двумя нежилыми помещениями (7 и 15 кв. м) стоимостью 9,5 миллиона рублей.

«Красная и убитая»: Стала известна реакция Блиновской на просьбу приговорить её к шести годам
«Красная и убитая»: Стала известна реакция Блиновской на просьбу приговорить её к шести годам

В Подмосковье Елена и Алексей имеют земельные участки общей стоимостью 250 миллионов рублей. Среди них участок в Обушковском (3500 кв. м, 84 млн рублей) и дом в «Миллениум Парке» (1181 кв. м, 170 млн рублей).

В Ярославле, где Елена провела своё детство, у них есть недвижимость на сумму 7 миллионов рублей: три участка и три дома на берегу Волги в Деревеньке. В Костроме Блиновская владеет имуществом стоимостью 15 миллионов рублей, включая девять домов и восемнадцать земельных участков в Серково на Волге.

В Адыгее их активы оцениваются в 10 миллионов рублей — это четыре участка в Теучежском районе: 3000 кв. м (2,5 млн), 1000 кв. м (900 тыс.), 5000 кв. м (4,5 млн) и 3000 кв. м (2,5 млн).

Автомобили Блиновских составляют общую сумму 106 миллионов рублей, среди которых «Бентли Континенталь» (44 млн) и «Ламборгини Урус» (62 млн).

Все эти активы подлежат изъятию в пользу государства. Кроме того, у супругов конфискуются банковские счета: у Елены — 33 счета, а у Алексея — 11. В августе они продали дом за 70 миллионов рублей. В результате распродажи имущества сумма, которую теперь требуют с Блиновской, уменьшилась до 587 миллионов вместо первоначальных 918 миллионов.

Блиновская разрыдалась в суде после слов защиты о её сыне
Блиновская разрыдалась в суде после слов защиты о её сыне

Напомним, что прокурор запросил для Блиновской наказание в виде шести лет колонии, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет. Также Блиновской снизили исковые требования на более чем 300 млн рублей. Около 330 млн рублей блогерша заплатила налоговой, пока сидела в СИЗО. Тем временем апелляционный суд оставил без изменений решение о её банкротстве.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar