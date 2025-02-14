Арестованное имущество «королевы марафонов» перевалило за сумму с девятью нулями

Общая стоимость арестованного имущества Елены Блиновской и её семьи превышает один миллиард рублей. В эту сумму входят квартиры, дома, автомобили и более 50 земельных участков, расположенных по всей территории России, информирует Mash.

Семья Блиновских сделала значительные инвестиции в активы на Крымском полуострове, где их рыночная стоимость составляет более 300 миллионов рублей. В этом регионе они владеют 17 участками в курортном посёлке Семидворье, который находится всего в 10 километрах от Алушты на побережье Чёрного моря. Также у них есть земельный участок в Ялте площадью 500 квадратных метров, оценённый в 13 миллионов рублей.

В Москве, если верить телеграмм-каналу, их недвижимость оценивается примерно в 200 миллионов рублей. В этот пакет входит роскошная четырёхкомнатная квартира в престижном жилом комплексе «Донской Олимп» (132 кв. м, 109 млн рублей), а также двухкомнатная квартира (58 кв. м, 54 млн рублей). Кроме того, они владеют четырьмя парковочными местами за 10,6 миллиона рублей и двумя нежилыми помещениями (7 и 15 кв. м) стоимостью 9,5 миллиона рублей.

В Подмосковье Елена и Алексей имеют земельные участки общей стоимостью 250 миллионов рублей. Среди них участок в Обушковском (3500 кв. м, 84 млн рублей) и дом в «Миллениум Парке» (1181 кв. м, 170 млн рублей).

В Ярославле, где Елена провела своё детство, у них есть недвижимость на сумму 7 миллионов рублей: три участка и три дома на берегу Волги в Деревеньке. В Костроме Блиновская владеет имуществом стоимостью 15 миллионов рублей, включая девять домов и восемнадцать земельных участков в Серково на Волге.

В Адыгее их активы оцениваются в 10 миллионов рублей — это четыре участка в Теучежском районе: 3000 кв. м (2,5 млн), 1000 кв. м (900 тыс.), 5000 кв. м (4,5 млн) и 3000 кв. м (2,5 млн).

Автомобили Блиновских составляют общую сумму 106 миллионов рублей, среди которых «Бентли Континенталь» (44 млн) и «Ламборгини Урус» (62 млн).