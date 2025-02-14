Арестованное имущество «королевы марафонов» перевалило за сумму с девятью нулями
Mash оценил сумму арестованного имущества семьи Блиновских в миллиард рублей
Елена и Алексей Блиновские. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Общая стоимость арестованного имущества Елены Блиновской и её семьи превышает один миллиард рублей. В эту сумму входят квартиры, дома, автомобили и более 50 земельных участков, расположенных по всей территории России, информирует Mash.
Семья Блиновских сделала значительные инвестиции в активы на Крымском полуострове, где их рыночная стоимость составляет более 300 миллионов рублей. В этом регионе они владеют 17 участками в курортном посёлке Семидворье, который находится всего в 10 километрах от Алушты на побережье Чёрного моря. Также у них есть земельный участок в Ялте площадью 500 квадратных метров, оценённый в 13 миллионов рублей.
В Москве, если верить телеграмм-каналу, их недвижимость оценивается примерно в 200 миллионов рублей. В этот пакет входит роскошная четырёхкомнатная квартира в престижном жилом комплексе «Донской Олимп» (132 кв. м, 109 млн рублей), а также двухкомнатная квартира (58 кв. м, 54 млн рублей). Кроме того, они владеют четырьмя парковочными местами за 10,6 миллиона рублей и двумя нежилыми помещениями (7 и 15 кв. м) стоимостью 9,5 миллиона рублей.
В Подмосковье Елена и Алексей имеют земельные участки общей стоимостью 250 миллионов рублей. Среди них участок в Обушковском (3500 кв. м, 84 млн рублей) и дом в «Миллениум Парке» (1181 кв. м, 170 млн рублей).
В Ярославле, где Елена провела своё детство, у них есть недвижимость на сумму 7 миллионов рублей: три участка и три дома на берегу Волги в Деревеньке. В Костроме Блиновская владеет имуществом стоимостью 15 миллионов рублей, включая девять домов и восемнадцать земельных участков в Серково на Волге.
В Адыгее их активы оцениваются в 10 миллионов рублей — это четыре участка в Теучежском районе: 3000 кв. м (2,5 млн), 1000 кв. м (900 тыс.), 5000 кв. м (4,5 млн) и 3000 кв. м (2,5 млн).
Автомобили Блиновских составляют общую сумму 106 миллионов рублей, среди которых «Бентли Континенталь» (44 млн) и «Ламборгини Урус» (62 млн).
Все эти активы подлежат изъятию в пользу государства. Кроме того, у супругов конфискуются банковские счета: у Елены — 33 счета, а у Алексея — 11. В августе они продали дом за 70 миллионов рублей. В результате распродажи имущества сумма, которую теперь требуют с Блиновской, уменьшилась до 587 миллионов вместо первоначальных 918 миллионов.
Напомним, что прокурор запросил для Блиновской наказание в виде шести лет колонии, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет. Также Блиновской снизили исковые требования на более чем 300 млн рублей. Около 330 млн рублей блогерша заплатила налоговой, пока сидела в СИЗО. Тем временем апелляционный суд оставил без изменений решение о её банкротстве.