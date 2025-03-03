«Никакого стыда»: Профайлер расшифровал Life.ru эмоции Блиновской во время вынесения приговора

«Королева марафонов» Елена Блиновская пыталась сохранять спокойствие на последнем судебном заседании, где ей огласили окончательный приговор, но в тот момент она испытывала не стыд и не вину. Об этом Life.ru рассказал профайлер Илья Анищенко.

У Блиновской точно стыда нет, никакого. Она пытается держать себя в руках, очень сильно, это понятно. Видно, что она напряжена, особенно это заметно в области губ. То есть она старается сохранять самообладание, но выдаёт себя. Илья Анищенко Профайлер

Специалист отметил, что на лице и в позе Блиновской были заметны признаки сильного напряжения и стресса. Напряжённые уголки губ и учащённое моргание свидетельствовали о том, что её организм пытался справиться с сильным стрессом и тревогой. Несмотря на то что Елена старалась не смотреть на журналистов и оставаться безучастной, её тело выдавало истинные эмоции.

Елена Блиновская в зале суда. Видео © Life.ru

Анищенко добавил, что поджатые губы могут свидетельствовать о подавляемом гневе, а руки, скрещённые на груди, указывают на желание скрыть негативные эмоции. Мимолётная улыбка на лице Блиновской, по мнению эксперта, говорит о недовольстве, что явно не связано с признанием вины или стыдом.

«Люди, которые явно чувствуют себя виновными, обычно смотрят в пол, избегают зрительного контакта, уголки губ у них опущены, на лице видна печаль как часть вины», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Профайлер добавил, что на осознание вины у человека обычно указывают несколько внешних признаков: печаль на лице, наклонённая голова и избегание зрительного контакта. Такие признаки, по словам специалиста, у Блиновской отсутствуют, что подтверждает её эмоциональное состояние в тот момент.