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3 марта, 13:03

«Никакого стыда»: Профайлер расшифровал Life.ru эмоции Блиновской во время вынесения приговора

Профайлер Анищенко: Выражение лица Блиновской говорит о стрессе, а не о раскаянии

«Королева марафонов» Елена Блиновская пыталась сохранять спокойствие на последнем судебном заседании, где ей огласили окончательный приговор, но в тот момент она испытывала не стыд и не вину. Об этом Life.ru рассказал профайлер Илья Анищенко.

У Блиновской точно стыда нет, никакого. Она пытается держать себя в руках, очень сильно, это понятно. Видно, что она напряжена, особенно это заметно в области губ. То есть она старается сохранять самообладание, но выдаёт себя.

Илья Анищенко

Профайлер

У Блиновской точно стыда нет, никакого. Она пытается держать себя в руках, очень сильно, это понятно. Видно, что она напряжена, особенно это заметно в области губ. То есть она старается сохранять самообладание, но выдаёт себя.
У Блиновской точно стыда нет, никакого. Она пытается держать себя в руках, очень сильно, это понятно. Видно, что она напряжена, особенно это заметно в области губ. То есть она старается сохранять самообладание, но выдаёт себя.

Специалист отметил, что на лице и в позе Блиновской были заметны признаки сильного напряжения и стресса. Напряжённые уголки губ и учащённое моргание свидетельствовали о том, что её организм пытался справиться с сильным стрессом и тревогой. Несмотря на то что Елена старалась не смотреть на журналистов и оставаться безучастной, её тело выдавало истинные эмоции.

Елена Блиновская в зале суда. Видео © Life.ru

Анищенко добавил, что поджатые губы могут свидетельствовать о подавляемом гневе, а руки, скрещённые на груди, указывают на желание скрыть негативные эмоции. Мимолётная улыбка на лице Блиновской, по мнению эксперта, говорит о недовольстве, что явно не связано с признанием вины или стыдом.

«Люди, которые явно чувствуют себя виновными, обычно смотрят в пол, избегают зрительного контакта, уголки губ у них опущены, на лице видна печаль как часть вины», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Профайлер добавил, что на осознание вины у человека обычно указывают несколько внешних признаков: печаль на лице, наклонённая голова и избегание зрительного контакта. Такие признаки, по словам специалиста, у Блиновской отсутствуют, что подтверждает её эмоциональное состояние в тот момент.

Появилось видео реакции Елены Блиновской на приговор
Появилось видео реакции Елены Блиновской на приговор

Сегодня Савёловский районный суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима. Также её оштрафовали на один миллион рублей и на четыре года запретили ей заниматься коммерческой деятельностью. Суд решил изъять всё её имущество в пользу государства.

Обложка ©

Life.ru

Екатерина Хмелева
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