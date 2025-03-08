Блогершу Митрошину доставили на допрос в СК
Александру Митрошину доставили в СК, с ней проводят следственные действия
Блогершу Александру Митрошину доставили в Следственный комитет. Сейчас с ней проводят следственные действия, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Митрошину доставили в СК. Видео © Telegram / Столичный СК
«Митрошина доставлена в следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве, она задержана в порядке ст. 91 УПК РФ», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что Митрошину задержали 7 марта в Сочи. По предварительным данным, она «отмыла» более 127 миллионов рублей через приобретение недвижимости в Москве. Перед задержанием блогер пошутила на тему неуплаты налогов. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
Telegram / Столичный СК