Блогершу Митрошину доставили на допрос в СК

Блогершу Александру Митрошину доставили в Следственный комитет. Сейчас с ней проводят следственные действия, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Митрошина доставлена в следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве, она задержана в порядке ст. 91 УПК РФ», — говорится в сообщении ведомства.