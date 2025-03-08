«Всё под контролем»: Вернуться в Россию Митрошину убедил её новый парень
Финансовые дела Митрошиной вёл её новый бойфренд-тренер по йоге
Александра Митрошина и Тимур Кошкаров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandramitroshina
Финансовые дела Александры Митрошиной в последние полгода находились под контролем её нового партнёра — Тимура Кошкарова, тренера по йоге и предпринимателя. Он принял решение уволить всю команду блогерши и убедил её вернуться в Россию, заверяя, что это абсолютно безопасно.
По данным SHOT, Кошкаров сопровождал Митрошину в Сочи. С октября он взял на себя управление всеми её финансовыми вопросами, уверяя юристов, что «всё под контролем». С этого момента блогерша перестала общаться с российскими налоговыми органами. Кошкаров также распустил команду, которая ранее занималась её делами. Предположительно, именно он убедил Митрошину, что её возвращение в Россию не несёт угрозы. Сам же Кошкаров покинул страну в 2022 году. В своих социальных сетях он позиционирует себя как предпринимателя, который «живет на дзене и изучает тело». При этом в России его искали судебные приставы за неуплаченные дорожные штрафы. Кошкаров также откровенно делился в соцсетях о своих прежних проблемах с наркотической и алкогольной зависимостями.
Ранее финансовыми вопросами «матери бложьей» занималась команда юристов, которые давали ей рекомендации по дальнейшим действиям. В 2023 году она продала свою квартиру, чтобы погасить долги перед налоговой, что позволило закрыть против неё уголовное дело.
Напомним, что Митрошину задержали 7 марта в Сочи. По предварительным данным, она «отмыла» более 127 миллионов рублей через приобретение недвижимости в Москве. Перед задержанием блогер пошутила на тему неуплаты налогов. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.