«Всё под контролем»: Вернуться в Россию Митрошину убедил её новый парень

По данным SHOT, Кошкаров сопровождал Митрошину в Сочи. С октября он взял на себя управление всеми её финансовыми вопросами, уверяя юристов, что «всё под контролем». С этого момента блогерша перестала общаться с российскими налоговыми органами. Кошкаров также распустил команду, которая ранее занималась её делами. Предположительно, именно он убедил Митрошину, что её возвращение в Россию не несёт угрозы. Сам же Кошкаров покинул страну в 2022 году. В своих социальных сетях он позиционирует себя как предпринимателя, который «живет на дзене и изучает тело». При этом в России его искали судебные приставы за неуплаченные дорожные штрафы. Кошкаров также откровенно делился в соцсетях о своих прежних проблемах с наркотической и алкогольной зависимостями.