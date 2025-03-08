Задержанная блогер Митрошина показала журналистам один палец после прибытия в Москву

Блогер Александра Митрошина доставлена в Москву для проведения следственных мероприятий. Борт с подозреваемой сел в Шереметьево ранним утром 8 марта, сообщает газета «Известия» .

Журналисты поинтересовались у Митрошиной, как она себя чувствует. Блогер не стала отвечать на вопрос прессы, а лишь показала большой палец вверх. Затем девушка спешно села в кроссовер.