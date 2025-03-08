Задержанная блогер Митрошина показала журналистам один палец после прибытия в Москву
Александру Митрошину доставили в Москву
Блогер Александра Митрошина доставлена в Москву для проведения следственных мероприятий. Борт с подозреваемой сел в Шереметьево ранним утром 8 марта, сообщает газета «Известия».
Журналисты поинтересовались у Митрошиной, как она себя чувствует. Блогер не стала отвечать на вопрос прессы, а лишь показала большой палец вверх. Затем девушка спешно села в кроссовер.
Напомним, что Митрошину задержали 7 марта в Сочи. По предварительным данным, она «отмыла» более 127 миллионов рублей через приобретение недвижимости в Москве. Перед задержанием блогер пошутила на тему неуплаты налогов. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina