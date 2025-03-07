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7 марта, 15:50

«Стрём»: Митрошина перед задержанием в Сочи пошутила на тему неуплаты налогов

Блогер Саша Митрошина перед задержанием в Сочи пошутила на тему неуплаты налогов

Блогерша Александра Митрошина, которая была задержана в Краснодарском крае, в своём последнем видео в соцсетях произнесла ироничные комментарии о неуплате налогов. Исходя из содержания ролика, девушка решила принять участие в популярном тренде «стрём или норм».

Александра Митрошина. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina

Когда Митрошиной задали вопрос о том, можно ли считать неуплату налогов «стрёмом» или «нормой», блогер выбрала первый вариант и радостно засмеялась. Множество пользователей социальных сетей высказывают мнение, что это видео может стать её последним, учитывая серьёзные последствия, с которыми она может столкнуться.

«К Блиновской по соседству. Видимо, не стрём», — написали подписчики под публикацией.

Кто такая блогерша Митрошина, которой грозит 10 лет за отмывание 127 млн рублей
Кто такая блогерша Митрошина, которой грозит 10 лет за отмывание 127 млн рублей

Напомним, что ранее блогершу задержали в Краснодарском крае. Её подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере. Предварительно, звезда «отмыла» более 127 млн рублей через покупку недвижимости в Москве. Теперь ей грозит 10 лет тюрьмы.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina

Алена Пенчугина
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