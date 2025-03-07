«Стрём»: Митрошина перед задержанием в Сочи пошутила на тему неуплаты налогов
Блогер Саша Митрошина перед задержанием в Сочи пошутила на тему неуплаты налогов
Блогерша Александра Митрошина, которая была задержана в Краснодарском крае, в своём последнем видео в соцсетях произнесла ироничные комментарии о неуплате налогов. Исходя из содержания ролика, девушка решила принять участие в популярном тренде «стрём или норм».
Александра Митрошина. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina
Когда Митрошиной задали вопрос о том, можно ли считать неуплату налогов «стрёмом» или «нормой», блогер выбрала первый вариант и радостно засмеялась. Множество пользователей социальных сетей высказывают мнение, что это видео может стать её последним, учитывая серьёзные последствия, с которыми она может столкнуться.
«К Блиновской по соседству. Видимо, не стрём», — написали подписчики под публикацией.
Напомним, что ранее блогершу задержали в Краснодарском крае. Её подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере. Предварительно, звезда «отмыла» более 127 млн рублей через покупку недвижимости в Москве. Теперь ей грозит 10 лет тюрьмы.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina