«Стрём»: Митрошина перед задержанием в Сочи пошутила на тему неуплаты налогов

Блогерша Александра Митрошина, которая была задержана в Краснодарском крае, в своём последнем видео в соцсетях произнесла ироничные комментарии о неуплате налогов. Исходя из содержания ролика, девушка решила принять участие в популярном тренде «стрём или норм».

Когда Митрошиной задали вопрос о том, можно ли считать неуплату налогов «стрёмом» или «нормой», блогер выбрала первый вариант и радостно засмеялась. Множество пользователей социальных сетей высказывают мнение, что это видео может стать её последним, учитывая серьёзные последствия, с которыми она может столкнуться.