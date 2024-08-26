Слизняк и Мистер Да: Как бывший глава МИД РФ Козырев поливает Россию грязью из пентхауса в Майами Если министра иностранных дел СССР Андрея Громыко за твёрдость уважительно называли Мистером Нет, то экс-глава МИД РФ Андрей Козырев за лоббизм заслужил насмешливое Мистер Да. Он живёт в США, где выступает против России и поддерживает Украину. Что о нём известно? 25 августа, 21:17 Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Сысоев Григорий, © gatiensalaun.com

Что думает о России Козырев

— Единственный способ разорвать порочный круг — действовать с позиции силы, дать Украине оружие и зелёный свет его использовать, — пишет в соцсетях Андрей Козырев.

Глядя на профиль в соцсети X бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева, сложно поверить, что он отдал целых тридцать лет служению Родине.

Российский экс-министр придерживается кровожадно проукраинской позиции с самого начала Спецоперации. В первые дни призвал всех российских дипломатов предать Родину. Дальше, что ни день, ретвитит украинских пропагандистов, беглых российских «оппозиционеров» и прочих русофобов. Он считает, что россияне стоят на коленях и не видели мирной жизни. А ещё он хаит Дональда Трампа и поддерживает Джо Байдена с Камалой Харрис.







Для чего Козырев пошёл в слесари

Андрею Козыреву 73 года. Он появился на свет и жил не как обычные советские люди. Родился в бельгийском Брюсселе, его отец был выездным за границу инженером Министерства внешней торговли СССР, среди родственников по матери есть уроженка иранского Тегерана.

Интересно, как будущий первый глава МИД России поступил в МГИМО. По легенде, он, оказывается, наработал стаж слесарем на Запорожском машиностроительном заводе и потому получил первоочередное право на зачисление.

Козырев трудился поэтапно старшим референтом, атташе, третьим, вторым, первым секретарём, замом и, наконец, начальником в Управлении международных организаций МИД СССР. С самого начала карьеры — это середина семидесятых — ездил в командировки в США и работал при Генеральной ассамблее ООН.

Чем запомнился Козырев на посту министра

Осенью 1990 года Андрей Козырев ушёл из МИД СССР и возглавил МИД России, вскоре страна распалась. По воспоминаниям современников, Козырев не просто участвовал в подготовке Беловежских соглашений, а был одним из их инициаторов.

Первые президент и глава МИД новой России: Борис Ельцин и Андрей Козырев. Фото © ТАСС / Сенцов Александр, Чумичев Александр

На посту главы МИД России Козырев запомнился сопровождением Ельцина в американских вояжах, невыгодными соглашениям по Баренцеву морю и подписанием ничего не значащих мировых деклараций с НАТО.

В мемуарах премьера Евгения Примакова есть история о том, как бывший президент США Ричард Никсон однажды спросил Козырева, каковы интересы новой России.

— Одна из проблем Советского Союза состояла в том, что мы слишком как бы заклинились на национальных интересах. И теперь мы больше думаем об общечеловеческих ценностях. Но если у вас есть какие-то идеи и вы можете нам подсказать, как определить наши национальные интересы, то я буду вам очень благодарен, — якобы ответил Козырев.

Никсон был удивлён и назвал Козырева слизняком.

— Это говорит о том, что у господина Никсона есть голова, а у господина Козырева — только черепная коробка, — прокомментировал эту историю президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».





В 1993–1996 годах Андрей Козырев совмещал пост главы МИД РФ с креслом депутата Госдумы I и II созывов, а ещё — по слухам, незаконно — принимал участие в операциях на рынке ГКО. Когда грянул дефолт, ушёл в бизнес, став одновременно вице-президентом международной фармацевтической корпорации ICN Pharmaceuticals и председателем отечественного «Инвестторгбанка». Какое-то время Козырев пытался преподавать в МГИМО, но студенты игнорировали его лекции, потому что презирали его.

Как Козырев стал бизнесменом и уехал в США

В нулевых Козырев учредил с Игорем Бурштейном, чувашским бизнесменом и попечителем Федерации шахмат страны, столичную фирму «Тен-Трейд». Та в свою очередь «родила» восемь дочерних структур, составивших в сумме торговый дом «Теноре». Современному читателю мало что скажет это название. Меж тем этот бизнес в своё время отмечался Forbes Russia, его суть в эксклюзивных поставках табачной продукции Philip Morris в Омскую, Курганскую, Самарскую, Челябинскую, Ульяновскую и Оренбургскую области, а также республики Башкирия и Удмуртия.







В 2012 году Андрей Козырев неожиданно уехал на ПМЖ в Майами, проклиная при этом «авторитарную, антизападную и коррумпированную политическую систему Путина» и выпуская на английском языке книги с названиями типа «Россия на пути к смене режима».

Всё это выглядело парадоксально. У чиновника были дворцы в Жуковке и Барвихе, хоромы на Арбате и в Хамовниках, квартиры поскромнее в районах Тверской и Пресненской (всё это подтверждается базами ЕГРН и публикациями в СМИ. — Прим. Life.ru). Третья и самая знаменитая жена Козырева Елена — его бывшая секретарша по МИДу — долгие годы слыла чуть ли не царствующей светской львицей Москвы: она не пропускала ни одного значимого раута, её фотографии печатали все глянцевые издания страны.

Неизвестно, имеет ли Козырев сейчас отношение к перечисленной недвижимости. Точно, что никто из его родственников там давно не появлялся.

Как Андрей Козырев и его третья жена живут в США

Вся родня Андрея Козырева живёт в США. Там с начала девяностых его первая супруга и старшая дочь. Вместе с ним туда позднее переехали его последняя, третья по счёту жена Елена и их общий сын. Никто из семьи, включая самого российского экс-министра, не собирается возвращаться в Россию. Они давно стали американцами.

В настоящий момент Андрей и Елена Козыревы владеют апартаментами стоимостью до $1,5 млн в высотном кондоминиуме Murano Grande, где живут как в отеле. Балконы с потрясающими видами на Атлантический океан. При входе лобби с консьержами, убираются горничные. Можно пользоваться теннисными кортами, бассейнами, тренажёрным залом и зоной отдыха на крыше. Но, вообще, это странное место для одинокого старика. В двух шагах находится Оушен Драйв — знаменитая набережная в Майами-Бич с барами, клубами, бутиками, ресторанами, где всегда веселье и тысячи тусующихся полуголых тел. От пляжа Саут Бич набережную отделяют киногеничные высокие пальмы — одна из визитных карточек Америки.

Свыше пятнадцати тысяч долларов, либо полтора миллиона рублей в год, — это только голый налог на недвижимость, что экс-министр платит за это жильё.











Источник доходов Андрея Козырева непонятен. Он читает лекции в Питтсбургском университете, издаёт какие-то книги, на его флоридском номере телефона зарегистрировано несколько обслуживающих туристов мелких фирм в Майами. Вряд ли это приносит миллионы.

Супруга экс-министра Елена Козырева не работает, но активно ведёт соцсети. Да, сейчас она не королева светской Москвы, но в её жизни изменилось мало что. Она свободно путешествует по всему миру, посещает самые закрытые вечеринки и мишленовские рестораны, хвастается брендовой одеждой. Любопытно, что её фотографии часто лайкают подписчики с украинскими флагами на аватарах.





А вы считаете Козырева предателем? 0 Конечно, ведь он выступает против России Нет, он давно не имеет отношения к России В любом случае такая позиция недопустима для бывшего главы МИД РФ Пусть с ним разберутся Минюст и силовики

Авторы Пётр Егоров