«Недотёпа» и «простофиля»: 10 слов, после которых зумеры вызовут вам скорую психиатрическую помощь

Произнесите «дуралей» или «пентюх» в компании современных подростков — и вы рискуете получить в ответ обеспокоенный взгляд и вопрос: «Вам плохо?» Мы решили выяснить, какие старомодные словечки наших бабушек и мам сегодня звучат настолько инопланетно, что заставляют зумеров хвататься за телефоны в поисках номера психиатрической помощи.

Словарь, который превратит вас в динозавра в глазах подростков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk / Monkey Business Images

Современный сленг меняется со скоростью сторис, а старые добрые словечки превращаются в артефакты из прошлого века. В этом новом языковом мире наши традиционные слова вызывают эффект, сравнимый с появлением мамонта на улицах города. Какие слова им кажутся странными, непонятными и пахнущими старостью?

Дуралей

Это милое, почти ласковое определение человека, совершившего глупость, заставляет современных подростков сначала погуглить значение, а потом покрутить пальцем у виска. В мире, где словарь оскорблений пополняется ежедневно благодаря стримам и рэп-батлам, «дуралей» звучит как попытка проклясть кого-то на эльфийском языке. Молодёжь скорее решит, что вы цитируете какую-то староанглийскую пьесу, чем поймёт, что их только что слегка пожурили за рассеянность.

Простофиля

В эпоху, когда даже первоклассники знают про фишинг и социальную инженерию, это определение доверчивого человека кажется пришельцем из мира, где интернет-мошенничество ещё не изобрели. «Простофиля» звучит слишком простодушно даже для обозначения наивности. Употребление этого слова в их присутствии вызывает такой же эффект, как если бы вы внезапно начали танцевать менуэт посреди улицы.

Балбес

Старомодная лексика русского языка: как говорить, чтобы вас не поняли зумеры. Фото © «Самогонщики» (1962), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Константин Бровин, Леонид Гайдай / Kinopoisk

Классическое определение лентяя и бездельника, которое заставляет современных подростков смотреть на вас так, будто вы только что вылезли из портала времени. В мире, где каждый второй школьник мечтает стать инфлюэнсером и зарабатывать на рекламе миллионы, не делая ничего «полезного» в традиционном понимании, понятие «балбес» теряет всякий смысл. А вы в их глазах моментально превратитесь в живой мем про бумера, который не понимает современных реалий.

Оболтус

Грубоватый синоним «балбеса» с примесью неповиновения. Использование этого слова при подростках равносильно демонстрации своего пенсионного удостоверения. Современные родители предпочитают говорить о «трудном периоде» и «поиске себя», а учителя — о «недостаточной мотивации» и «сложностях с вовлечением». На фоне этих мягких формулировок «оболтус» звучит как запрещённый приём из учебника по токсичному воспитанию. Произнесите его — и готовьтесь к тому, что вас мысленно отправят в категорию «старпёров, которые не понимают современную молодёжь».

Шалопай

Употребить это слово сегодня — всё равно что прийти на вечеринку в камзоле и парике. Современные дети не шалят — они «троллят», «пранкуют» и, прости Господи, «флексят». Слово «шалопай» звучит для них как название какой-то неизвестной профессии из прошлого или персонажа из сказок Пушкина. Скажите подростку: «Ах ты шалопай!» — и он, скорее всего, скачает приложение-переводчик с русского на русский, чтобы понять, что вы имеете в виду.

Разгильдяй

От дуралея до шалопая: почему эти слова вызывают культурный шок у молодёжи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotoAndalucia

Произнесение этого слова в компании зумеров автоматически определит вам звание «ископаемое». Для поколения, выросшего на понятиях «дедлайн», «прокрастинация» и «многозадачность», определение человека, который везде опаздывает и ничего не доводит до конца, имеет совсем другой словарь. Объяснить современному подростку смысл слова «разгильдяй» так же сложно, как научить его пользоваться дисковым телефоном, — теоретически возможно, но практически бесполезно.

Недотёпа

Это слово заставляет современных детей не просто недоумевать, а открывать словарь устаревших выражений (если такой вообще найдётся). В мире, где неуклюжесть и неловкость превратились в отдельные жанры контента и собирают миллионы просмотров, быть «недотёпой» — это почти профессия, а не характеристика. Назовите так подростка — и он решит, что вы предлагаете ему карьеру в TikTok на падениях и нелепых ситуациях.

Ротозей

Использовать это слово — всё равно что сознаться в том, что вы помните эпоху без Интернета. Для поколения с хронически раздвоенным вниманием, которое одновременно смотрит сериал, переписывается в мессенджере и листает ленту в соцсетях, понятие рассеянности приобрело совершенно новый смысл. Современный подросток, услышав слово «ротозей», скорее всего, решит, что это какой-то новый покемон или персонаж из компьютерной игры, а не определение человека, который витает в облаках.

Лоботряс

Языковая пропасть между поколениями: 10 слов, которые не понимают современные подростки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

В эпоху, когда любой школьник может убедительно доказать родителям, что залипание в YouTube — это не бездельничество, а «нетворкинг» и «повышение медиаграмотности», слово «лоботряс» звучит как заклинание из древних свитков. Современные дети не бездельничают — они «чиллят», «релаксят» и «восстанавливают ментальные ресурсы». Произнесите «лоботряс» в их присутствии — и они начнут искать в Google, не является ли это каким-то устаревшим медицинским диагнозом.

Пентюх

Это слово не просто устарело — оно для современной молодёжи звучит как что-то из иностранного языка. В мире, где элитность определяется количеством подписчиков, а не происхождением или манерами, понятие «неотёсанности» потеряло всякий смысл. Современные подростки, услышав «пентюх», могут решить, что это какой-то новый гаджет или деталь компьютера. А попытка объяснить им истинное значение этого слова вызовет такой же эффект, как лекция о телеграфных аппаратах.

Эффект старомодной лексики на молодёжь

Когда мы используем эти слова, происходит не просто непонимание — случается настоящий культурный шок. Это всё равно что внезапно заговорить на языке, который существовал ещё до появления смартфонов. Реакция молодёжи варьируется от искреннего недоумения до подозрений в серьёзных проблемах с ментальным здоровьем использующего эти выражения.

Устаревшие русские слова, которые превратят вас в мем про бумера. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Между нами и современными подростками пролегает настоящая пропасть, и имя ей — словарный запас. То, что для нас звучит нормально и даже ностальгически приятно, для них — как сигнал из параллельной вселенной. Когда мы говорим «балбес», они слышат «бумер в отчаянии». Когда мы произносим «шалопай», в их ушах это звучит как пароль из тайного общества любителей старины. Языковой барьер между поколениями становится всё отчётливее, и старомодные слова — его самое яркое проявление.

Для современных подростков использование старомодных слов — это почти то же самое, что внезапное появление на улице в кринолине и с веером. Они не просто не понимают значения — они диагностируют использующего их человека как «оторванного от реальности», «застрявшего в прошлом» или просто «странного». В их глазах человек, называющий кого-то «ротозеем» или «простофилей», нуждается если не в срочной психиатрической помощи, то как минимум в курсе современного русского языка.

Стоит ли реанимировать старомодную лексику

Как одним словом доказать, что вы из прошлого века: лексикон бумера, разбор полётов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / taramara78

Несмотря на культурный шок, который эти слова вызывают у молодёжи, в них есть особое очарование и культурная ценность. Они отражают эпоху, когда отношение к человеческим слабостям было более снисходительным и даже ласковым, когда мир не делился на «токсичных» и «экологичных», а просто существовали разные люди со своими особенностями.