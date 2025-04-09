Учителя Овечкина: 7 величайших хоккеистов СССР, которые безжалостно громили иностранцев на льду

Сборная СССР по хоккею была реально командой уничтожителей. Наши одержали 27 побед на чемпионатах мира, семь раз захватывали олимпийское золото, а некоторых противников рвали, как Тузик грелку. Счёт с Канадой частенько заканчивался семью голами сборной Советов, а вот Швеция и Финляндия, например, мощно проигрывали всего с одним голом против 16–17 советских. Примерно на таком хоккее рос Александр Овечкин. И 6 апреля 2025 года русские снова уложили канадцев, когда наш капитан «Вашингтон Кэпиталз» побил рекорд канадца Гретцки. Рассказываем о самых заметных хоккеистах СССР.

Сергей Макаров

Сергей Макаров, топовый снайпер СССР, ловкий, быстрый и физически сильный. Фото © ТАСС / Николай Адамович

Правый крайний нападающий из Челябинска, Сергей Макаров, на льду был суровым, высокоточным снайпером. В 2001 году его внесли в Зал славы Международной федерации хоккея — и было за что. Он входил в пятёрку Ларионова, самую сильную хоккейную пятёрку на тот момент. Когда Макаров решил попробовать себя в НХЛ, из-за него туда ввели новое правило. По «правилу Макарова» награду лучшего новобранца теперь не могут получать игроки старше 26 лет. Его трижды признавали лучшим хоккеистом СССР. Тактика Макарова совмещала в себе виртуозную технику, физическую силу и головокружительную скорость.

Владимир Петров

Владимир Петров создал хоккей в современной России и забил 154 гола в 102 матчах. Фото © ТАСС / Вячеслав Ун Да-Син

В 1972 и 1973 годах Владимира Петрова признавали лучшим хоккеистом СССР. Лучшим бомбардиром он становился целых четыре раза. Девятикратный чемпион мира и полковник, на льду он был центральным нападающим и его пробивная тактика игры позволила нашей сборной завоевать не одну золотую медаль. На его счету 370 голов, меньше, чем у Овечкина, но в 1970-х это было невероятной цифрой. А на чемпионатах мира хоккеист набрал 154 очка в 102 матчах. После распада СССР Петров создал Федерацию хоккея России. Владимир скончался от болезни 28 февраля 2017 года.

Валерий Васильев

Валерий Васильев играл на чемпионате мира, несмотря на инфаркт. Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Главный шутник команды «Динамо» Валерий Васильев на льду забывал обо всём на свете, даже о том, что у него есть бренное физическое тело. Его трижды признавали лучшим защитником на чемпионатах мира по хоккею. В 1978 году Васильев пережил инфаркт прямо на чемпионате мира. Никому об этом не сказал, всё это время терпел, подлечил сердечный приступ и вернулся в строй. Плохо спортсмену стало прямо во время матча, но это его не остановило. Валерий Васильев взял два олимпийских золота, а на Кубке Канады – 1981 был капитаном. Его нет с нами с 19 апреля 2012 года.

Борис Михайлов

Борис Михайлов виртуозно забивал голы с пятачка. Фото © ТАСС / Александр Яковлев

Борис Михайлов в 1977-м и 1978-м оказывался лучшим хоккеистом страны и капитаном сборной одновременно. Его скорость была не то чтобы очень высокой, а бросок нельзя было сравнить с броском Макарова, но у Михайлова было нечто гораздо более ценное: уважение товарищей. Он заслужил его потому, что виртуозно забивал голы с пятачка. Примерно то же самое сделал Овечкин, когда внёс в ворота соперника шайбу со спины, распластавшись на льду.

Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов был лучшим защитником мирового хоккея в своё время. Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Вячеслав Фетисов — это легенда. Наверняка среди ваших родственников найдётся кто-то, кто в юношестве завешивал свою стену его портретами. Лучший защитник международного хоккея, он дважды признавался лучшим хоккеистом СССР и выиграл две золотые медали. Позже, уже в НХЛ, взял два Кубка Стэнли. Фетисова включили в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в городе Торонто. А ещё его родной район Москвы — Дегунино.

Анатолий Фирсов

Анатолий Фирсов разработал свой уникальный сет тренировок для силового хоккея. Фото © ТАСС / Вячеслав Ун Да-Син

Анатолий Фирсов появлялся на тренировках, наверное, чаще, чем дома. Там он придумывал новые упражнения. Его любимым трюком было утяжеление клюшки свинцовыми гирями, а ног — специальными утяжелителями. Вместе со всей красотой он не просто катался по льду: тренировал методы ускорений и даже прыгал, как будто готовился к фигурному катанию. Если в сборной был кто-то выше и сильнее его, Фирсов просил провести против него силовые приёмы. Готовился к канадскому стилю игры. В итоге Анатолий стал самым сильным и техничным игроком в сборной.

Всеволод Бобров

Всеволод Бобров — отец советского хоккея. Он пришёл туда из другого вида спорта. Фото © Wikipedia

Всеволод Михайлович Бобров родился в Моршанске Тамбовской губернии 1 июля 1922 года. Это один из отцов легендарного советского хоккея. При этом в зимний спорт Бобров пришёл из... футбола! Во время войны Всеволод Михайлович работал в Омске, на заводе, делал прицелы для артиллерии. В 1944 году он получил воинское звание и перешёл из «Динамо» в ЦСКА, «команду лейтенантов». Когда он впервые вышел на футбольное поле в 1945 году, то сделал легендарный дубль в ворота «Локомотива». А потом дали знать о себе многочисленные травмы и Бобров сменил футбол на более безопасный хоккей. В первом же матче против команды ВВС он оформил хет-трик, а потом были 13 шайб, благодаря которым хоккеист стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в 1957 году. Бобров тоже перенёс инфаркт прямо во время матча, и это не помешало ему стать лучшим хоккеистом своего времени.